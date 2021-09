Museumsdirektør om »billedskandale«: Der er noget pjat.

Se billedserie Det meget omtalte billede viser den nye kirke- og kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, som en nordisk vølve. Foto: Jim Lyngvild Foto: Jim Lyngvild

Køge - 01. september 2021 kl. 09:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Kan en kirkeminister tillade sig at blive fotograferet som en hedensk Vølve.

Dét spørgsmål har allerede skabt debat længe inden en ny udstilling åbner på Køge Museum med overskriftet »guld og guder«.

Her er der fokus på forskellige symboler fra vikingetiden og i den forbindelse har designer, kunstner og fotograf med mere Jim Lyngvild taget et i nogle øjnes kontroversielt billede af den nye Kirke- og Kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen.

Det er museumsdirektør Keld Møller Hansen fra Museum Sydøstdanmark, der har været med til at hyre Jim Lyngvild og han er godt tilfreds med den debat billedet har bragt med sig.

- Han kan åbenbart noget som vi museer ikke er så gode til; han kan gøre tingene vedkommende og få folk til at have en holdning omkring projekterne. Vi vil som museum gerne være med til at skabe debat og i den her forbindelse er han med til at engagere os allesammen, siger museumsdirektøren og fortsætter om den kritik Kirke- og kulturministeren har fået for at stille op til billedet:

- Det er noget pjat, at en minister ikke har lov til at klæde sig ud uden at blive punket for det. Vi synes, det er supersejt, at ministeren vil være med til at fortælle den her historie.

Den kommende udstilling på Køge Museum hedder altså »Guld og guder« og her bliver der sat fokus på symboler fra vikingetiden.

Særligt fra den tid, hvor asetroen måtte vige for kristendommen. Udstillingen bygger op til genåbningen af vikingeborgen Borgring, lige uden for Køge, fortæller Keld Møller Hansen:

- Når vi gerne vil fortælle historien om vølverne, så er det fordi, at vølverne i datiden var meget stærke personligheder, der blandt andet kunne spå om fremtiden. De var i den grad en vigtig del af nordisk mytologi og en indgang til at forstå asetroen. Men efterhånden som der kom en overgang til kristendommen, så mistede de deres position. I den kristne tro bliver de så til hekse og her er der en spændende historie om hekseprocesserne i Køge. Så på den måde er det en god historie i Køgesammenhæng.

Han pointerer, at den kommende udstilling netop skal kædes sammen med fundet af Borgring, som arkæologerne netop mener er opført i en brydningstid, hvor kristendommen fik fodfæste og asetroen måtte vige.

- Vi tror på, at den måde udstillingen bliver til på, kan være med til at underbygge budskabet om, at vi altså har en vikingeborg, hvor man kan opleve den forandring i samfundet. På den baggrund havde vi faktisk håbet, at den kommende udstilling ville vække opmærksomhed, siger museumsdirektør Keld Møller Hansen.

Museum Sydøstdanmrk, som Køge Museum er en del af, håber, at den nye udstilling på museet i Køge kan være klar til åbning sidst i november måned i år.