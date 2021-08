Museumsdirektør nåede kun til A og blev arkæolog

Se billedserie Keld Møller Hansen kan lørdag fejre 60 års fødselsdag som administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark, som Køge Museum og Borgring. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Stegte sild er et overstået kapitel, men ellers kan han nu vældig godt lide alle mulige fisk.

Under opvæksten i Grenå blev der spist rigtig meget fisk derhjemme, men selv kommer Keld Møller Hansen nu fra et hjem, hvor faren var specialarbejder og moren bogholder.

Hvad kan jeg blive Måske er det de mange sund fisk, som har gjort udslaget. I hvert føler han sig overhovedet ikke som en på 60.

- Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg har stadig masser af energi og føler slet ikke, at jeg er så gammel, siger Keld Møller Hansen, som runder 60 år i dag.

At han gør det som administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark, er på inden måde udtryk for noget planlagt karriereforløb.

- Da jeg i slutningen af gymnasiet sad og kiggede i »Hvad kan jeg blive«, så nåede jeg ikke længere end A. Her faldt jeg over arkæolog. Jeg havde ikke drømt om, at det var noget, man kunne blive, siger han, der altid har været glad for både naturen og historie, så det lød som det helt rigtige. Og det var det.

Grønlandske bopladser Sommerferierne fra studiet på Københavns Universitet blev tilbragt på Grønland, hvor han først deltog i og senere selv arrangerede ekspeditioner rundt i området ved Diskobugten på jagt efter spor af det ældre Grønland.

- Grønland er et eldorado for arkæologer. Kulden giver uovertrufne bevaringsforhold, siger han, der er uddannet stenalderarkæolog med speciale i bopladser.

- Jeg er vild med Grønland og kunne let være endt der, siger han, der i stedet nu har sin base på Holmegaard Værk i Fensmark centralt i museets dækningsområde, der omfatter Vordingborg, Næstved og Køge Kommuner, hvor Køge Museum og vikingeborgen Borgring hører under Museum Østdanmark.

Passionen - Arkæologi er min passion. Jeg følger stadig med i, hvad der sker på området både her hjemme og internationalt, siger han, der selv har publiceret mange artikler og skrevet en del bøger, den gang han selv var i marken og lærte hver en krog af Sydsjælland at kende.

Det har mest handlet om stenalderbopladser, men han var også involveret i udgravningen af en vikingebosætning ved Næs nær Knudshoved, en pendant til bopladsen ved Vester Egesborg.

- Det var et sted med hørproduktion, men der var enormt mange brønde og håndgravede kanaler, som forvirrende os lidt. Men da Dronning Margrete besøgte udgravningen, spurgte hun, om ikke det kunne være farvebrønde. Det var rigtigt, husker Keld Møller Hansen ganske tydeligt.

Elgene - Elgene er mit livs vigtigste fund, siger han om fem elge fundet i Lundby Mose i 1999-2000.

- Fundet var både spektakulært og mærkeligt, siger han, der kan takke nogle energiske landsbrugselever for opdagelsen. Elever på den daværende Sydsjællands Landbrugsskole var nemlig blevet sendt ud i mosen udstyret med skovle for at lære om jordbundsforhold.

- To af eleverne syntes, at tørvene var så lette at grave i, at de fortsatte helt ned i halvanden meters dybde, hvor de ramte ind i nogle knogler, fortæller Keld Møller Hansen. Deres lærer sendte knoglerne til det lokale museum.

- Først troede jeg bare, at det var knogler fra en selvdød ko, mindes Keld Møller Hansen, der dog sendte noget jord og knogler ind til Zoologisk Museum til nærmere undersøgelse.

- Jeg blev noget overrasket over svaret. Pollen i jorden viste, at fundet var omkring 10.000 år gammelt, siger han begejstret. Og så begyndte der ellers er par års udgravningsarbejde, som viste, at Lundby Mose har været en kæmpe stor offermose.

Han er ikke i tvivl om, at elgene var blevet ofret til guderne.

- Der var slået huller i knoglerne. Det har haft en eller anden kultisk betydning, siger han, der siden skiftede fra marken til skrivebordet og hvad dertil hører.

Museumsdirektør Karrieren i marken sluttede nemlig på toppen, for efter fundet af elgene i Lundby Mose blev Keld Møller Hansen direktør for Sydsjællands Museum.

Den daværende direktør fik andet arbejde, og han blev konstitueret direktør.

- Jeg var god til økonomi og kunne se et kæmpe potentiale, som jeg ikke kunne lade være med at forfølge, siger han, og blev derfor på posten, siger Keld Møller Hansen.

Borgcenteret i Vordingborg første svendestykke.

Her lærte jeg, at man ikke bare knipser med fingrene, men at ting tager tid, siger han om museet, der opstod som en idé i 2004, stod færdigt i 2014 og kostede 120 millioner kroner at etablere.

- Det kan godt irritere mig lidt, men jeg har det rigtig godt med udfordringer og modgang. Det sætter kreativiteten i gang, siger han, der dog udmærket er klar over, at det også giver ham rigtig meget arbejde.

Nu Keld Møller Hansen er dybt involveret i at skabe endnu et borgcenter ved fundet af Borgring i Lellinge, som man forventer at gå i gang med i løbet af efteråret.

- Så nu er det Køges tur, siger han.

- Borgring er indtillet til Unesco Kulturarv. Bedømmerne herfra kommer på besøg om en måneds tid, oplyser Keld Møller Hansen.

Planerne her går på et museum, som fortæller historien om Harald Blåtand som symbol på kristendommen, der kom til Danmark.

- Det bliver en kæmpe stor udstilling, som fortæller om aserne og Valhalla, siger Keld Møller Hansen.

Dyrker to ting At museumsdirektøren er glad for sit job, skal der ikke herske nogen tvivl om.

- Jeg nyder virkelig mit arbejde. Arbejdet og familien er de to ting, jeg dyrker, siger han, der de seneste 15 år hvert år har holdt 14 dages ferie med hele familien samme sted i Grækenland. De store tager stadig med, selv om de er flyttet hjemmefra.

I dag bor han og hustruen Julie, der også arbejder i museumsverdenen, atter i Valby, hvor han også boede under studierne på universitetet. I mange år har de ellers boet i Langebæk, hvor de fire børn er vokset op. De er nu i alderen 20-27 år, og kun den yngste bor stadig hjemme.

- Nu er vi flyttet efter børnene, siger Keld Møller Hansen.

De tre ældste har valgt uddannelser som fysioterapeut, inden for kommunikation og på CBS, Copenhagen Business School.

Den runde dag bliver markeret ved en uformel reception for inviterede, da Keld Møller Hansen ellers var blevet truet med et surprise-arrangement, hvilket han bestemt ikke er tilhænger af. Ellers fejres dagen bare sammen med familien.