Selvom de fleste problemer for sygeplejerskerne i Team Øst - ifølge Køge Kommune - er løst, har deres arbejdsforhold sidste år været bekymrende, lyder det fra flere politikere. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: Muselort og skimmelsvamp vækker kritik af sygeplejerskers forhold: - Det er bekymrende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Muselort og skimmelsvamp vækker kritik af sygeplejerskers forhold: - Det er bekymrende

Køge - 02. september 2021 kl. 14:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Som beskrevet i tidligere artikler, har sygeplejerskerne i området Team Øst i Køge Kommune sendt bekymringsbreve af to omgange sidste år, i september og december. I brevet fra december fortalte de blandt andet om problematiske arbejdsforhold, dårlig trivsel, for få medarbejdere, kritisable lokaler på Sandmarksbo og manglende patientsikkerhed.

Ifølge kommunens ældre- og sundhedschef er alle problemer - undtagen sygeplejerskernes fysiske rammer - dog »håndteret« i dag.

Alligevel er der kritik og undren fra flere lokale politikere, når de skal forholde sig til sagen om de lokale sygeplejersker. Spørger man byrådsmedlem Ken Kristensen (V), er sagen overraskende og ny viden for ham.

- Det undrer mig, at den politiske ledelse ikke har håndteret det her noget før. Som arbejdsgiver er man forpligtet til at sikre ordentlige forhold for sine ansatte, og når vi samtidig kigger på en akut personalemangel inden for en nær fremtid, er det her jo det modsatte af rettighed omhu, raser Venstre-politikeren og uddyber:

- Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen: Hvad nytter det, at vi går rundt og klipper snore i officielle sammenhænge og klapper os selv på ryggen, hvis det nære ikke fungerer. Så bygger man et slot på et sårbart og revnet fundament, som kan kollapse når som helst, og det ser vi også i andre sager.

Ken Kristensen peger på, at kommunen har rettet op på nogle af tingene, men at problemerne med sygeplejerskernes fysiske rammer fortsat ikke er løst.

- Alle medarbejdere i Køge Kommune skal have ordentlige rammer, og dem jeg har set og fået fortalt, er ikke ordentlige rammer. Det skal løses, og det er ikke, om vi vil. Det er noget, vi skal. Den er ikke længere, fastslår han.

SF: Super vigtigt Hos SF er man også bekymret over sygeplejerskernes forhold sidste år. Og det er en sag, som Thomas Kielgast (SF), byrådsmedlem og medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget, har hørt brudstykker af.

- Det er bekymrende, og jeg synes, at det vi kan gøre som politikere, når vi ikke er på i dagligdagen, er at spørge ind til sagen gennem udvalget. Jeg er sikker på, at forvaltningen vil give os en orientering om, hvor vi er nu, og hvad der er gjort, siger han.

Hvor vigtigt er det, at der bliver gjort noget ved sygeplejerskernes fysiske rammer?

- Det er super vigtigt, men lige nu kan vi ikke love penge. Det handler om at give et realistisk bud på, hvornår vi kan gå i gang, og når vi har penge til de kommunale ejendomme, må vi have en byggefaglig begrundelse af, hvor det haster mest. Hvis sygeplejerskernes rammer er værst medtaget, skal de prioriteres højest, lyder det fra Kielgast.

Hvad tænker du om sygeplejerskernes oplevelse sidste år, hvor de i bekymringsbrevet fortæller om skimmelsvamp, besværet vejrtrækning, allergi og problemer med mus og muselort?

- Det er helt uacceptabelt, og det skal håndteres. Der skal ikke rende mus rundt, og man skal heller ikke få hovedpine af at gå på arbejde. Det bør kunne håndteres inden for det nuværende budget, og ellers må vi have en pris på det.

Konservative forventer løsning Spørger man Konservative og byrådsmedlem Thomas Kampmann (K), bør man se nærmere på sygeplejerskernes forhold på plejehjemmet Sandmarksbo. Han peger dog først og fremmest på, at det helt overordnet er »en ledelses- og forvaltningsmæssig opgave«.

- Men jeg hæfter mig mest ved deres fysiske rammer. Man skal ikke arbejde et sted, hvor man ikke kan have sin madpakke stående, uden at den bliver spist af mus. Derfor har jeg en forventning om, at der bliver gjort noget ved det, og at det bliver prioriteret, siger Kampmann.

Problemerne med sygeplejerskernes lokalerne på Sandmarksbo er endnu ikke løst, og der bliver lagt op til, at en finansiering kan drøftes i de kommende budgetforhandlinger. Hvor vigtigt er det, at I finder pengene til det?

- Overordnet skal man passe rigtig godt på sine medarbejdere, specielt i et kommunal system, og det gælder for alle, for der bliver stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derfor er det lettere at passe på medarbejderne end at rekruttere nye, og det gælder i særdeleshed sygeplejerskerne, som måske bliver en endnu større mangelvare.

DAGBLADET Køge har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ældre- og Sundhedsudvalgets formand Bent Sten Andersen (DF) og borgmester Marie Stærke (S).

relaterede artikler