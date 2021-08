- Vi har ekskrementer fra mus i vores skuffer og til tider i sygeplejetaskerne. Vi kan ikke have madvare stående fremme, fortalte sygeplejerskerne i brevet fra december 2020. Foto: Jesper From

Muselort og skimmelsvamp: Sygeplejersker arbejder i »uegnede« lokaler

Køge - 31. august 2021 kl. 13:15 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

December sidste år sendte sygeplejerskerne i området Team Øst i Køge Kommune et bekymringsbrev til kommunen, hvori de beskrev en række alvorlige bekymringer, der påvirkede deres daglige arbejde negativt. En af dem handlede om deres fysiske rammer.

Sygeplejerskerne fortalte, at de har oplevet en »respektløs tilgang«, når det kommer til deres lokaler på plejehjemmet Sandmarksbo. Her har der nemlig været problemer med skimmelsvamp, og sygeplejerskerne har oplevet besværet vejrtrækning, allergi og træthed. Samtidig har de været plaget af mus.

- Vi har musefælder fremme, da vi har mus. Til tider er der mus i fælderne, hvilket lugter, og det er ikke rart, når vi anretter vores frokost og spiser på kontoret, fortæller sygeplejerskerne i brevet fra december og uddyber:

Kort om sagen To gange - i september og december sidste år - sendte sygeplejersker i området Team Øst i Køge Kommune såkaldte bekymringsbreve til kommunen.



Brevet fra december beskrev problematiske arbejdsforhold, dårlig trivsel, for få medarbejdere, kritisable lokaler og manglende patientsikkerhed.



Blandt andet nævnte sygeplejerskerne, at de ikke kan »tage ansvaret for patientsikkerheden i Team Øst«, og at de har oplevet en »respektløs tilgang«, når det kommer til sygeplejerskernes lokaler på Sandmarksbo.



Ifølge Køge Kommunes ældre- og sundhedschef er de mange problematikker - undtagen lokalerne - i dag løst og »håndteret«.

- Vi har ekskrementer fra mus i vores skuffer og til tider i sygeplejetaskerne. Vi kan ikke have madvarer stående fremme.

Ifølge sygeplejerskerne i Team Øst har de gennem flere år efterspurgt nye lokaler, men i brevet fra december fortæller de, at det angiveligt først kan lade sig gøre i 2022-23.

Politisk bevågenhed DAGBLADET Køge har spurgt ældre- og sundhedschef Betina Arendt, hvad hun tænker om problemerne med lokalerne, og at sygeplejerskerne sidste år oplevede en »respektløs tilgang«.

- Vi anerkender fuldstændig, at de fysiske rammer og lokaler er uegnede og i dårlig stand. Det er også noget, som har politisk bevågenhed, og derfor indgår det i de politiske budgetforhandlingerne lige nu, fortæller Arendt.

Men hvad tænker du om, at kommunale medarbejdere på jeres område oplever en respektløs tilgang, når det kommer til deres fysiske rammer?

- Vi anerkender fuldt ud, at lokalerne er uegnede og i dårlig stand, og derfor har det også politikernes bevågenhed, gentager ældre- og sundhedschefen.

Dermed er det op til de lokale politikere at finde penge til at løse problemerne med sygeplejerskernes lokaler på Sandmarksbo. Dette kan ske de næste uger og måneder, hvor partierne forhandler om budgettet for de kommende år.

Utryg og inkompetent En anden problematik, som bliver nævnt i bekymringsbrevet, handler om manglende ressourcer til at give nye kollegaer den nødvendige oplæring. De nyansatte blev angiveligt allerede efter en uge kastet ud på lige fod med erfarne sygeplejersker.

- Det gør, at de nye ofte står i situationer, hvor de ikke føler sig kompetente og trygge. Dette går igen ud over patientsikkerheden og i høj grad også personalets sikkerhed, står der i bekymringsbrevet fra december.

Dette vil ifølge sygeplejerskerne betyde, at personalet søger hurtigt væk, og at de derfor risikerer at mangle yderligere personale.

Fik påbud fra styrelse Det overordnede situation sidste år blandt sygeplejerskerne i Team Øst har resulteret i et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Påbuddet blev udstedt den 1. juli 2020 på baggrund af fund gjort på et tilsynsbesøg den 4. februar. Påbuddet drejede sig om i alt ni forskellige punkter.

Plejeenheden skulle forbedre dokumentationen på de forskellige områder for at kunne yde hjælp og omsorg af den fornødne kvalitet.

Det indebar blandt andet at sikre en praksis, hvor ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne og helbredstilstand fremgår af dokumentationen, samt sørge for at vikarer har adgang til den social- og plejefaglige dokumentation.

Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter fra 2020.

Ophævet igen Den 3. december sidste år var styrelsen på besøg for at vurdere, om påbuddet var blevet efterlevet af plejeenheden i Team Øst. Her kunne de konstatere, at den fornødne kvalitet var sikret et stykke hen ad vejen. Dog manglede vikarerne fortsat adgang til omsorgsjournaler, og af den grund blev påbuddet fastholdt.

Først da styrelsen igen var besøg denne sommer, kunne de konstatere, at alle problemer var løst, og at sygeplejen i Team Øst havde den nødvendige kvalitet. Derfor blev påbuddet ophævet.

Kender du mere til sagen, eller har du et tip, så kontakt redaktionen på 56 65 07 01 eller mail koege.red@sn.dk.

