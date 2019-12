Se billedserie Multikunstneren Erik Vitcetz fylder 80 men er langtfra ved at løbe tør for ideer. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Multikunstner: - Skal da have det hele med

Køge - 30. december 2019

Hvis man tror nok på det, så kan man jo næsten gå på vandet.

Sådan lyder det fra den selvlærte multikunstner Erik Vitcetz, der kalder sig selv for humlebien, der ikke burde kunne flyve, men gør det alligevel. Han har snart i en menneskealder beskæftiget sig med kunsten og selvom han dette nytår runder de 80 år, så er nysgerrigheden på kunsten, og lysten til samværet med mennesker omkring kunsten, aldeles usvækket.

- Legelysten ligger naturligt til mig og jeg tror også, det er derfor, at jeg er rimelig hurtig til at gribe noget nyt - og de fleste gange er det jo skidesjovt, siger han med et stort smil og en krop, der knap kan sidde stille for virkelyst.

Ved et kig rundt i værkstedet og det tilstødende udstillingslokale er det også tydeligt, at han aldrig har ladet sig begrænse og selvom metal er hans fagområde, som udlært smed, så har han også skabt bemærkelsesværdige resultater på lærred, i glas, ler, keramik og sågar fiberbeton samt meget andet.

- Jeg begyndte med malerier og gik så videre til skulpturer - hvor jeg så fik ideen til at parre det med glas, derfra gik jeg videre til keramik. Hvorfor ikke prøve det hele?

Der skulle dog et længere tilløb til, før han for alvor kunne kaste sig ud i kunsten, for selvom det kunstneriske allerede rumsterede i ham fra barnsben, så fik han ikke bare lov til at kaste sig ud i kunstnerlivet:

- Som barn ville jeg faktisk have været operasanger, men den forstod min arbejderfamilie ikke helt, siger han med et grin og fortæller, hvordan det nærmest tilfældigt blev til en læreplads som smed.

- Jeg var faktisk arbejdsdreng på en møbelfabrik, men når jeg kiggede mig rundt, så manglede de sgu alle sammen en finger eller to, så dét skulle det ikke være. Så jeg gik i lære som smed, for med en uddannelse, så har man en fornemmelse af, at man altid kan klare sig og så var der noget at falde tilbage på, fortæller Erik Vitcetz og beskriver, hvordan han allerede i læretiden begyndte at fremstille smykker og andet, der kunne sælges og dermed supplere den beskedne lærlingeløn.

- Det var nok igen noget med at overleve og fornemmelsen af, at man var nødt til at finde på noget, hvis man vil videre, siger han.

Han fortæller, at det første rigtige billede blev malet, da han var 22, men da han på det tidspunkt allerede havde mødt sin kone og var ved at skabe en familie måtte den store drøm vente lidt endnu.

- Jeg var blevet bidt af det og drømmen var at stå og lave noget, som man selv skaber, siger han og fortsætter:

- Skabertrangen er en utrolig drivkraft i en kunstner og lige så stærk som lysten til sex eller mad - især når man ikke tænker på penge men bare hele tiden vil være dygtigere til det, men laver.

Smedeuddannelsen har han suppleret med en uddannelse hos bronzestøberen Ib Braun og i dag har han så meget tag på håndværket, at han blandt andet har lavet figurer til kendte kunstnere som Leif Sylvester og Kristian von Hornsleth. Dete r også ham, der har støbt skulpturen »Varme Hænder« som dronning Magrethe fik overrakt under et besøg i Køge.

- Det at være kunstner handler jo ikke om bare at stå med en pensel, men involverer også en masse viden om processor og de ting man arbejder med, bemærker han.

Erik Vitcetz har aldrig været bange for at forsøge sig i nye afkroge af kunsten, ud fra en interesse for at blive endnu bedre og beherske nye kunstgreb.

- Det har altid ligget i mig at prøve at blive så dygtig som det kan lade sig gøre og hele tiden bruge det jeg har lært til at komme videre. Det har hele tiden været en udfordring for ikke at gå i stå. Det er en lang rejse, der ikke slutter, før du ligger fladt, siger han og fortsætter:

Du tager noget med dig fra alt hvad du gør her i livet og hvis du opfører dig ordentlig, så er det noget af det gode.

Erik Vitcetz fortæller, at selvom han nu runder de 80, lige før nytårsklokkerne ringer det kommende år ind, så har han ingen planer om at gå på pension som kunstner:

- Jeg kan da slet ikke se nogen grund til at holde op, så længe nysgerrigheden er der. Min mor blev for eksempel ringforlovet med en ny mand som 92-årig og sagde i den forbindelse, at hun da skulle have det hele med. Den indstilling tror jeg nok, at jeg har arvet lidt af.