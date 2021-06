Se billedserie Hotel Niels Juel ønsker på sigt mulighed for at udvide hotellet fra 51 til 100 værelser, og det vil kræve en tilbygning på op til 15 meter i højden. Derfor er et nyt lokalplanforslag nu klar til blive behandlet efter en proces med intet mindre end tre høringsfaser. Foto: Anders Fallesen

Send til din ven. X Artiklen: Mulig hoteludvidelse afgøres snart: Højden er stridspunktet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mulig hoteludvidelse afgøres snart: Højden er stridspunktet

Køge - 20. juni 2021 kl. 14:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Parkeringskvaler ved større arrangementer, øget risiko for nattestøj, øget skyggekast ned over naboejendomme samt manglende tilpasning til de bevaringsværdige omgivelser.

Bekymringspunkterne har været mange for et stort antal naboer, efter at lokalplanforslaget for en potentiel udvidelse af Hotel Niels Juel første gang blev lagt frem sidste år.

Efter hele tre høringsperioder og to borgermøder skal byrådet nu tage endelig stilling til, om der skal dispenseres fra lokalplanen, så hotellet kan få mulighed for at udvide fra de nuværende 51 værelser til 100. Det vil indebære opførelsen af en tværgående længe på 3,5 etage og maksimal byggehøjde på 15 meter, hvilket ligger over de aktuelt tilladte 12,5 meter.

Fast ligger det dog, at der i den gældende lokalplan allerede findes en tilladelse til at udvide hotellet. Men »i forhold til den gældende byggeret vil den nye lokalplan give mulighed for et byggeri, der kan blive tre meter bredere mod Toldbodvej og 2,5 meter højere,« lyder det i dagsordenen til byrådsmødet på tirsdag.

Frygter forringet udsyn

Undervejs i processen har der indledningsvis været såkaldt for-høring, derpå en regulær otte ugers høringsfase og senest en supplerende nabohøring, hvor Køge Byråd har ønsket supplerende tegningsmateriale, der blandt andet skulle generere nye skyggediagrammer.

Faktum er således, at »de fleste indsigere er utilfredse med den forøgede bygningshøjde, som de mener generer omgivelserne ved at medføre forringet udsyn og øget skyggekast.« Det fremgår af dagsordenen til byrådsmødet, hvor det også oplyses, at forvaltningen har modtaget 20 høringssvar, som repræsenterer 26 borgere, Ejerforeningen Åhavnen II, politiet samt projektets arkitekt.

Da lokalplanforslaget oprindelig blev lagt frem, blev det mødt med umiddelbar glæde fra byrådets side. Særligt blev det fremhævet, at det centrale Køge i årene frem får brug for øget hotelkapacitet. Da Økonomiudvalget forleden drøftede sagen, var der da også flertal for at godkende sagen. SF og EL anbefalede imidlertid ikke lokalplanforslaget, da partierne ikke ønsker, at bygningshøjden ændres til 12,5 meter. DF har ønsket at afvente stillingtagen.

Hotel Niels Juels ejer, Keld Olsen, har undervejs i processen med lokalplanen udtalt til DAGBLADET, at en udvidelse ikke er aktuel lige med det første, men at man derimod skal et godt stykke om på den anden siden af coronapandemien, før det giver mening. Tilbage i januar sagde han, at »situationen slet ikke er til det lige nu,« og dengang ville hotelejeren heller ikke gisne om, hvornår en udvidelse måske kan komme på tale.

Men da lokalplanarbejdet tager lang tid, gav det god mening at sætte processen i gang, så grundlaget for en eventuel udvidelse var på plads, hvis der en dag bliver mulighed for det, lød det fra hotelejeren.