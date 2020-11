Hotel Niels Juel ønsker at udvide og fordoble værelseskapaciteten til 100 værelser. Det vil blandt andet kræve tilladelse til at bygge en tredje længe på 15,5 meter i højden. Det og meget andet kan man komme med indsigelser til, da byrådet har sendt lokalplanforslaget i høring. Illustration: AI Arkitekter

Mulig hoteludvidelse: Nu sættes planerne i værk

Med drømme om at fordoble antallet af værelser fra 51 til 100 byder Hotel Niels Juel nu ind med et gevaldigt løft af hotelkapaciteten i Køge.

- Jeg tror, det er meget få kommuner forundt, at man i denne tid taler om hoteludvidelser. Det er helt fantastisk, at vi er i den position, hvor et af vores lokale hoteller har mod på det, sagde borgmester Marie Stærke (S) på byrådsmødet forleden og nævnte i samme ombæring, at man afgjort mangler øget hotelkapacitet i Køge.