Venstres medlem af Børneudvalget i Køge, Ali Ünsal, presser på for at undersøge muligheden for en ny daginstitution i Køge Kyst-området.

Mulig daginstitution i Køge Kyst modtages forsigtigt

Køge - 04. januar 2018 kl. 16:15 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På gårsdagens møde i Børneudvalget i Køge Kommune bad Venstre forvaltningen undersøge muligheden for at bygge en ny integreret daginstitution i Køge Kyst. Begrundelsen er øget efterspørgsel fra yngre familier, som overvejer at flytte ind i nogle af de nye boliger i området.

- Der kommer måske 1000 nye boliger og mange nye borgere, og vi kan se, at der vil mangle flere pladser til børnene. Derudover er det også noget, der er med til at tiltrække ressourcestærke børnefamilier. Det er noget, folk kigger meget på, siger udvalgsmedlem Ali Ünsal (V) og uddyber:

- Det er godt at være ude i god tid, for hvis det står i vores planer, at der kommer en ny børnehave, så vil familier udefra få mere lyst til at flytte ind i de nye boliger. Byggeriet bliver løbende færdigt, og derfor skal vi kigge på fremtiden.

I første omgang skal forvaltningen sammen med Køge Kyst undersøge, hvad en kommende institution vil koste, og hvor den ville kunne ligge. Hos et par af de øvrige partier er man umiddelbart positiv omkring idéen, som dog kommer »lige tidligt nok«.

- Det er fint, at vi kigger på muligheden, men det skal indgå i en samlet plan, når forvaltningen har lavet deres arbejde. Så kan vi se, om analysen viser et behov og en eventuel mulighed for at placere en institution i Køge Kyst, pointerer Pernille Sylvest (S), formand for Børneudvalget..

Hun retter dog samtidig blikket mod den stigende trafik i området, som ifølge S-politikeren vil blive påvirket af et nyt dagtilbud.

- Vi skal også være opmærksom på, at der allerede er en del bekymringer om trafikken i området, og en ny institution vil generere mere trafik. Derfor skal vi tænke os om, inden vi går i gang, siger Sylvest.

Hos Konservative er man heller ikke afvisende over for idéen om en daginstitution i Køge Kyst.

- Selvfølgelig skal vi kigge på pasningsmulighederne til de nye familier, men om den skal ligge i Køge Kyst eller eksempelvis Køge Nord, kan jeg ikke forholde mig til lige nu, siger næstformand Thomas Kampmann (K) og fortsætter:

- Det handler om, hvor der er et behov, og det har vi god tid til at finde ud af. Lige nu er det lidt for tidligt, men samtidig er det vigtigt at sende et signal om, at børnefamilierne skal have ordenlige muligheder for pasning.