Movia justerer køreplanen: Sådan påvirker det buslinjerne

Lukkede arbejdspladser, skoler, daginstitutioner og uddannelser har fået passagertallet i busserne til at styrtdykke. Derfor har Movia besluttet at justere køreplanen, så flere linjer kommer til at køre på en såkaldt feriekøreplan. Det oplyser Movia i en pressemeddelelse.