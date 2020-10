Motorcykel kørte ind i hæk

Søndag eftermiddag klokken 15.21 fik politiet via alarmcentralen en melding om et færdselsuheld med en motorcyklist på Turøvej ved Vollerslev. Det viste sig, at der var tale om et solouheld, hvor en 37-årig mand fra Ringsted var væltet med motorcyklen i et sving. Manden ramte en to hæk på en privat adresse. Manden blev kørt i en ambulance til skadestuen, men var tilsyneladende sluppet med knubs, oplyser politiet.