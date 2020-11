Se billedserie Der bliver gået til den, når Ernst (stående) og Rene (forrest) svinger pisken over deltagerne . Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Motion styrker både krop og sjæl

Nyt tilbud til mænd i den modne alder giver både samvær, gode grin og nyt liv til brugte muskler og lemmer.

- Nå, I er her begge to i dag.

- Ja da - så bare kom indenfor. Der skal fuld skrald på i dag.

Sådan lyder det mandag formiddag, da avisens udsendte kigger forbi multisalen i det store kommunale rehabiliteringscenter, der ligger i Rådhusstræde.

Her har Køge Kommune og Gymnastikforeningen Køge Bugt i samarbejde startet et nyt træningshold for mænd i 60+ alderen.

»Mandeholdet er for dig, der gerne vil røre dig på en sund, sjov og social måde. Det handler om effektiv træning, smil på læben og glæden ved at indgå i et fællesskab med andre mænd«, lyder det i en lille intro-folder.

Og det er tydeligt, at de to instruktører fra gymnastikforeningen, Rene og Ernst, mener det alvorligt med både det effektive og smil på læben.

- Vi maser på Der bliver trænet mavebøjninger, strakt arme og ben, lavet rygøvelser og ligget i planke, så sveden sprøjter, og selvom den yngste af dagens deltagere har rundet de 70, så bliver der gået til stålet.

- Så tager vi lige to mere til ære for DAGBLADET, råber Rene.

- Det var sgu da tre mere, stønner en af mændene, da de får lov til lige at slappe af 10 sekunder inden næste øvelse.

Men selvom, der bliver svedt igennem, er der ingen klager eller brok, og kan man ikke lige klare tempoet eller alle antal gentagelser, så finder man bare sit eget tempo.

- Vi prøver da helt sikkert på at udfordre dem, og vi maser på, men samtidig understreger vi hele tiden, at de skal passe på sig selv og netop finde deres eget tempo, hvis det bliver for hårdt, siger Ernst, der også er formand for Gymnastikforeningen Køge Bugt.

- Næsten alle deltagerne har jo en eller flere »skavanker« at slås med, men netop derfor er det også enormt livsbekræftende både for os og dem selv, når de allerede efter et par gange her på holdet kan mærke forskel i form af for eksempel en større bevægelighed og en bedre balance.

Dejligt at komme ud En af mændene på holdet er 71-årige Claes, der slås med Parkinson og er glad for muligheden for noget systematisk træning.

- Jeg har ekstra meget brug for den fysiske træning, og det er samtidig dejligt at have noget at komme ud til, siger han.

- Og det gælder ikke mindst det sociale aspekt.

Netop det sociale samvær nævner flere af de andre på holdet også som et ekstra trækplaster.

- Vi får givet hinanden noget røg undervejs, og så er det dejligt at få pulsen op, konstaterer Olli på 70 år, mens 76-årige Erik glæder sig til at få livvidden gjort lidt mindre.

- Og så skal vi jo passe på, at vi ikke går helt i står, siger han.

Det gælder også for Steen på 70, der glæder sig til samlingerne hver mandag formiddag.

- Jeg kan ikke finde ud af at gøre det selv derhjemme, så det er super at kunne komme her, og det passer lige til mit niveau, siger han.

Mandeholdet træner hver mandag formiddag i Sundhed, Træning og Rehabilitering, Rådhusstræde 10C.

På grund af corona er der lige nu to mindre hold, der træner henholdsvis kl. 9.00-9.45 og 10.00-10.45.

For mere information ring på 40 75 41 43 eller skrive til admin@koegebugt.dk