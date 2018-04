Tulipaner og qigong sprang ud på Fændediget. En lille gruppe benyttede lørdag formiddag chancen for at afprøve qigong. Her er det Merethe Svahn Hansen, som instruerer. Foto: Jesper From

Motion i slowmotion

Mens bilisterne kæmpede om at finde en ledig parkeringsplads på Torvet. Mens der var folk her, der og allevegne i byen for handle med far, mor og børn under armen. Ja, så var tempoet ved Fændediget lørdag formiddag et helt andet. Man kan vel nærmest sige, at det for en stund var gået i stå. Det kunne i hvert fald se sådan ud for forbipasserende.