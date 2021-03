Morgenfrisk nabo opdagede brand

- Det er en terrasse, som ligger hævet et stykke over jorden. Inde under den er der opmagasineret brænde. Det er ikke farligt i sig selv, men det kan blive farligt, når vi har oplysninger om, at der foregår rygning derude og man har slukket cigaretten der. Men om det er årsagen til branden, ved vi ikke endnu. Omvendt er der ingen tegn på, at det er brandstiftelse, altså brandbare væsker. Så det bliver nok svært at fastslå brandårsagen nærmere, andet end at en glød fra en cigarret kan være årsag, siger Martin Bjerregaard.