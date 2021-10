? Vi kan jo ikke spørge hende. Hun er her jo ikke, svarede Nicolines mor, da hun blev afhørt i Retten i Roskilde. Foto: Jesper From Foto: FROM/Jesper From

Mor til dræbte Nicoline: Min datter ændrede sig

Køge - 09. oktober 2021 kl. 06:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

20-årige Nicoline var en udadvendt og glad pige, indtil hun flyttede hjemmefra. Men på få måneder efter at hun flyttede i ungdomsbolig i Køge, ændrede den unge pige sig markant.

Det fortalte hendes mor, da hun vidnede i Retten i Roskilde.

I marts 2020 fik Nicoline Plintic Pedersen sin egen lille lejlighed i et ungdomsboligbyggeri i Køge, hvor hun så frem til at prøve sine egne vinger som en ung, voksen kvinde.

- Hun var en meget livsglad pige. Hun havde livet foran sig, og hun glædede sig til at flytte hjemmefra. Hun var tømrerlærling, og det betød meget for hende, fortalte Nicolines mor.

Men det billede ændrede sig hurtigt, efter at Nicoline var flyttet ind i lejligheden.

- Hun var en meget udadvendt pige, men jeg kunne mærke hun blev mere indadvendt. Hun var længere tid om at svare, når jeg skrev til hende. Jeg kunne bare mærke, at der var noget galt, sagde moren, som fremstod rolig og fattet i retten, selv om hun skulle fortælle om det værste mareridt, som kan overgå en mor.

En dag i juni konfronterer moren Nicoline med sin bekymring.

- Hun kommer med en masse undskyldninger. Hun har det dårligt. Det er svært i skolen, fortæller Nicolines mor.

Nicoline havde også svært ved at holde sin lejlighed.

Lejligheden roder - Hendes lejlighed lignede noget, der var løgn. Hun fik ikke vasket op eller gjort rent. Så jeg begyndte at komme en gang om ugen for at gøre rent, købe ind og lave mad.

- Min fornemmelse var, at det var noget andet. Jeg sagde, at jeg ikke syntes, det var godt for hende at bo der. Jeg sagde, at jeg syntes, hun skulle flytte hjem. Men det slog hun lidt hen.

Ny "bedste ven" I begyndelsen af maj hørte moren første gang om den unge 19-årige mand, som nu et tiltalt for at have slået hendes datter ihjel.

Den 19-årige boede i en ungdomsbolig neden under Nicolines, og hun betegnede ham over for sin mor, som hendes nye bedste ven.

- Hun snakkede ikke så meget om ham i starten, siger moren, som kun her hørt lidt om retssagens anden tiltalte, den 24-årige mand fra Horsens.

Hvad Nicolines mor ikke vidste var, at Nicoline var begyndt at tage kokain sammen med den 19-årige, og at hun også solgte stoffet sammen med ham for at finansiere deres forbrug.

Men moren kunne godt se, at hendes datter i løbet af få uger fungerede dårligere og dårligere. Den 29. juni, to uger før Nicoline bliver slået ihjel, ringer den 20-årige pige til sin mor klokken 7 om morgenen.

- Hun skulle til eksamen den dag. Hun ringede og sagde, at hun ikke havde flere penge på sit rejsekort, og at hun derfor ikke kunne tage toget ind til sin skole. Det forstod jeg ikke, for hun var tømrerlærling og havde et fornuftigt budget, fortæller moren, som tilbyder at hente Nicoline og køre hende til skolen.

Bryder sammen - På vejen pressede jeg hende lidt mere, og der bryder hun sammen over for mig. Hun siger, at hun er blevet presset til at købe nogle mobiltelefoner på afbetaling, og at den 19-årige har solgt hendes egen mobil.

Mobiltelefonerne er et svindelnummer, som den 19-årige har sat i sving for at skaffe penge til kokainforretningen, og som han også har involveret Nicoline i. Der er også noget med køb af en bil Nicoline og hendes mor aftaler, at hun skal kontakte politiet, hvad hun også gør.

I de næste dage stiger den 19-åriges pres på Nicoline.

- Han har truet med at flække hendes lejlighed og sagt, at hun skal kigge sig over skulderen. Han har også sagt, at han vil komme og hente hendes penge, hver gang hun får løn. Hun vil aldrig få lov til at have penge, siger Nicolines mor, som ikke ved mere om, hvorfor den 19-årige ville have penge af hendes datter.

Hun begynder imidlertid at få mistanke til, at Nicoline tager stoffer.

- En eller to gange har jeg fundet små pølsemandsposer i hendes lejlighed. Det konfronterede jeg hende med og sagde, at hun havde et ansvar over for sin uddannelse. Nicoline fortalte ikke noget om, at hun og den 19-årige tog stoffer sammen, heller ikke, at hun solgte stoffer, fortæller moren, der forsøgte at få sin datter til at opgive lejligheden igen.

- Jeg kunne godt mærke, at hun var presset. Jeg syntes, hun ændrede sig. Hun var mere ængstelig. Jeg spurgte flere gange, om ikke hun ville flytte hjem, for jeg var ikke tryg ved, at hun var derude. Det var også planen, at hun skulle opsige sin lejlighed i juni og flytte hjem.

Moren aftalte med sin datter, at hun i juli skulle sige ungdomsboligen op og flytte hjem. Det nåede Nicoline aldrig, og den 14. juli blev hun kvalt med en ledning og stukket med en saks i halsen.