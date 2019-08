Institutionen Føllehavegård i Lellinge, som lige nu er hjem for syv borgere med svær udviklingshæmning, står til at blive lukket i marts 2020. Foto: Henrik Førby Jensen

Mor på Føllehavegård: - Det er så uetisk og amoralsk

Køge - 21. august 2019 kl. 16:07 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bostedet Føllehavegård i Køge Kommune, som huser syv beboere med slem udviklingshæmning, står til at blive lukket. Bygningen er for slidt, så beboerne skal omplaceres. Det har mødt stor kritik blandt pårørende.

Tirsdag den 13. august var pårørende til Føllehavegårds syv beboere indkaldt til krisemøde. Sektionschef for handicap- og psykiatriområdet i Køge Kommune, Flemming Villadsen, gav meddelelsen om, at Føllehavegård står til at lukke i marts 2020.

- Det er så uetisk og amoralsk, at jeg er chokeret, siger Bettina Petterson, mor til Lucas Emil Petterson på 29 år, som bor på Føllehavegård.

Føllehavegård er placeret i en gammel villa, der i mange år har trængt til gennemgribende renoveringer, men projektet er fra kommunens side udskudt adskillige gange. Føllehavegård var indskrevet i budgetaftalen fra 2017, hvor der var budgetteret med 19 millioner i 2021. I den seneste budgetaftale er Føllehavegård ikke nævnt. I juni 2019 kom der så et påbud fra Socialtilsyn Øst om, at tilbuddet skulle vise en plan for fornyelse af de fysiske rammer. Køge Kommunes svar på påbuddet var en plan for lukning af Føllehavegård, der nu er sendt i høring.

- Det er frustrerende i sig selv, men vi har jo tidligere været til møder vedrørende det nye byggeri. Der har været tegninger med forslag til et nyt sted, så det er så chokerende, at det hele nu bare bliver sparet væk, siger Bettina Pettersson.

Omplacering af beboere Lucas Emil Pettersson er multihandicappet og har derfor boet på institutionen de sidste ni år. Han er voldsomt udadreagerende, og det bliver kun værre, når han er utryg. Han har adskillige ar fra at have bidt lunser af sine arme, han har buler i baghovedet fra at banke det ind i væggen, og hans fingerled har været brækket flere gange, efter at han selv har smækket dem i klemme i døre.

- Det er for længst blevet besluttet, at vores søn ikke kan bo med andre, så nu har han sit eget hus på Føllehavegård. Jeg er allerede dybt bekymret for, at vi skal tilbage til, at han får uro igen, når han skal flyttes, siger Bettina Pettersson.

Lucas Emil Pettersson bruger det meste af sin dag i selskab med kun én fra personalet. Der er endda bygget en pavillon, så han har sin egen indgang til sin del af Føllehavegård, fordi han ikke kan tackle at møde de andre beboere hele tiden.

- Planen er nu, at han skal rykkes på Agerbækhuse, hvor han skal bo på et værelse som alle andre og dele gangareal, toilet og bad. Det kommer til at give ham så meget uro, og det vil belaste os i måneder endda år, fordi det er så svært for personalet at passe ham, siger Bettina Pettersson.

Opråb på Facebook Hele sagen om den mulige lukning af Føllehavegård fik offentlighedens opmærksom, da Lucas Emil Petterssons storesøster, Therese Josefine Pettersson, delte sine bekymringer på Facebook. Hensigten var blandt andet at få politikernes opmærksomhed og svar på tiltale.

- Dem, der har taget beslutningen, har slet ikke sat sig ind i, hvem der bor på Føllehavegård. Det vil vi gerne have, at Køge Kommune forholder sig til. Og så er vores mål, at kommunen tilbyder et nybygget hus til beboerne, og at de eventuelt kan blive boende på Føllehavegård, indtil det nye står klar, siger Therese Josefine Pettersson.

Hendes lillebror og de andre beboere på institutionen er slet ikke rustede til at skulle skilles fra hinanden efter at have boet sammen i mange år, fortæller hun. Lucas Emil Pettersson har boet med de samme personer i ni år, hvoraf nogle af de andre beboere har boet sammen i over 20 år.

- De har ikke nødvendigvis tætte relationer alle syv imellem, men de kender hinandens lyde, sanser hinanden og kender hinandens gang i huset. Det er sansesarte mennesker, vi har med at gøre. Mennesker, som er så afhængige af, at gangen i huset er, som den plejer. Min lillebror er dybt afhængig af den tryghed i at kende de andre i huset, og det er så kritisabelt, at man vælger at splitte og fratage deres nærmeste og tryggeste netværk, siger Therese Josefine Pettersson.

Therese Josefine Petterssons Facebook-opslag har fået adskillige delinger og kommentarer den seneste uge. Borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S), er også en del af den ophedede debat og skriver blandt andet:

Fakta Føllehavegård er et bofællesskab for syv borgere med svær udviklingshæmning. Det hører under institutionen Agerbækhuse i Køge Kommune.





Vigtige datoer:

12. august er lukningen af Føllehavegård på dagsordenen til Social- og Arbejdsudvalgsmødet. Lukningen bliver sendt i høring.

13. august får pårørende på Føllehavegård besked om, at stedet med høj sandsynlighed lukker i marts 2020.

15. august skriver pårørende Therese Josefine Pettersson et opslag på Facebook, hvor hun råber politikere op, for at have taget beslutningen uden hensyn til Føllehavegårds beboere.

