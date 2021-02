Carsten og Inga Mølbak stiftede Mølbak VVS & Gasteknik i 1971 og arbejder stadig i firmaet. Sønnerne Anders og Thomas har overtaget ledelsen, mens svigerdatteren Malene er kontorassistent. Foto: //TT-Film

Mølbak VVS & Gasteknik fejrer 50 års jubilæum

Køge - 03. februar 2021 kl. 13:20 Kontakt redaktionen

For den familieejede virksomhed Mølbak VVS & Gasteknik er 2021 ikke et hvilket som helst år. Den 3. marts er det halvtredsåret for firmaets grundlæggelse, der i 1971 blev stiftet af Carsten og Inga Mølbak.

Fra hjemmeadressen i Lille Skensved startede ægteparret oliefyrsfirmaet, der i årenes løb har været igennem flere bølger, som følge af markedets udvikling. Oliedepotet er for længst solgt fra og i dag har virksomheden fokus på gasteknik, varmepumper og VVS service. Hjemmekontoret er udskiftet med domicil på Hjørnegårdsvej 3.

Medarbejderstaben tæller i jubilæumsåret 50 ansatte og intet mindre end 30 af de velkendte røde servicebiler kører dagligt rundt på landevejen.

At Mølbak VVS & Gasteknik er nået dertil skyldes ifølge Carsten Mølbak virksomhedens mange gode kunder og en kompromisløs tilgang til service:

- Jeg håber, at vi er kendt for vores kvalitetsarbejde og at vi kommer til tiden. At have kunden i centrum og overholde aftaler, har altid været de vigtigste værdier for os.

Men succesen er også en holdindsats. Familien Mølbak har mange dygtige og loyale medarbejdere, som har været en del af foretagendet i mange år. Uden dem var vi aldrig kommet så langt, fortæller Carsten og det har altid været en vigtig prioritet at have lærlinge:

- Det er en glæde at arbejde sammen med de unge mennesker og jeg synes det er en pligt vi som firma har, at sørge for at uddanne nogle dygtige svende. Flere har modtaget medaljer og det er dejligt at se at mange vælger at blive i virksomheden. En af vores første lærlinge er her endnu og har 35 års jubilæum.

Carsten og Inga Mølbak er fortsat aktivt deltagende i virksomheden, men har overdraget den øverste ledelse til sønnen, Anders Mølbak:

- Jeg er stolt over at overtage en veldrevet forretning, der er bygget så stærkt. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at videreudvikle Mølbak VVS & Gasteknik A/S, og jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde med resten af teamet bag virksomheden, siger han.

Familien Mølbak siger tak til kunder, leverandører, samarbejdspartnere og virksomhedens mange loyale medarbejdere gennem årene. Jubilæet fejres med reception den 3. marts fra klokken 14 til 17 i Pakhuset på Køge Havn - hvis restriktionerne vel at mærke tillader det.