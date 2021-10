Selvom de fire lokalpolitikere var glade for mødet med transportminister Benny Engelbrecht (S), så er de foreløbig ikke helt tilfredse med udkommet af mødet. Fra venstre er det Mette Jorsø (RV), viceborgmester i Køge, Pernille Bechmann (V), borgmester i Greve, Anette Mortensen (V), borgmester på Stevns og Niels Hörup, borgmester i Solrød samt formand for KKR Sjælland. Foto: Stig Isaksen

Møgsag: - Fuldstændig grotesk proces

Køge - 13. oktober 2021 kl. 13:28 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

- Køge Bugt er jo alligevel stendød, så noget slam kan jo ikke gøre den store skade.

Det er det overordnede budskab som viceborgmester Mette Jorsø (RV) sidder tilbage med efter at hun og tre borgmestre fra kommunerne ud til Køge Bugt tirsdag var til møde med transportminister Benny Engelbrecht (S).

Her luftede de i meget alvorlige vendinger deres store bekymring i forhold til planerne om at dumpe 2,3 millioner kubikmeter potentielt miljøskadeligt bundslam i Køge Bugt fra anlægsarbejdet omkring Lynetteholmprojektet i København.

Det er et af de største anlægsprojekter på Sjælland i meget lang tid, men kommunerne langs Køge Bugt er slet ikke blevet inddraget eller hørt i sagen, fortæller Mette Jorsø:

- Det her projekt er kørt på en fuldstændig grotesk måde, hvor man har tilsidesat den demokratiske proces hos de kommuner som kommer til at mærke konsekvenserne af dumpningen, siger hun - og besøget hos ministeren har langt fra beroliget hende:

- Vi følte os i den grad talt ned til og blev i det hele taget mødt af en arrogant tone, hvor budskabet var, at det jo "bare" er noget havbund, der bliver flyttet fra det ene sted til et andet sted.

Mette Jorsø fortæller, at hun selv blev opmærksom på hele problematikken i forbindelse med et oplæg fra foreningen Køge Bugt Stenrev, der arbejder for at genskabe et meget minimeret liv i bugten. Dansk Naturfredningsforening påpeger også, at der ikke er meget liv tilbage under overfladen.

- Jeg blev faktisk chokeret over, hvor slemt det ser ud, for det tænker man jo ikke over, når man står og kigger ud over det smukke vand.

På den baggrund mener hun, at det er endnu mere vigtigt at få undersøgt forholdene i bugten til bunds, inden man fra statens side tager en beslutning om at dumpe slam, der kan gøre sagen endnu værre. De planer har hun som politiker aldrig haft på bordet, for der har netop ikke været nogen henvendelse fra staten, selvom det er en "kæmpe sag", som hun påpeger:

- Vi havde da som kommune hørt noget på vandrørene, men vi har ikke fået noget, der skulle behandles politisk, før staten pludselig melder ud, at man bare skal dumpe alt det her slam i Køge Bugt - og at det ikke vil gøre nogen skade, for livet i Køge Bugt er alligevel dødt.

Ingen alternativer Som lokalpolitiker ved hun selv, hvor svært det kan være at få lov til at lave projekter i vandkanten.

- Vi ved jo for eksempel, hvor svært det har været at få de rette tilladelser til vores kystsikring og på den anden side af sundet mener den svenske miljøstyrelse jo, at vi bryder flere konventioner ved det her projekt, siger Mette Jorsø og fortæller hvordan hun og hendes kolleger i bugtens andre kommuner "bliver bombarderet" med advarsler fra adskillige faglige kilder i forhold til at dumpe så meget slam i Køge Bugt.

I den forbindelse peger hun også på det forargelige i, at staten overhovedet ikke tænker i alternativer til at dumpe de 2,3 millioner kubikmeter bundslam i bugten.

- Der findes faktisk alternativer på land, så man behøver ikke at lave en losseplads under havets overflade og gennemføre det her projekt på naturens bekostning, siger hun og påpeger her, at projektet ikke engang, fra statens side, er vurderet til at kræve en VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

- Det bliver kun gjort på nogle delområder, men på den måde er det selvfølgelig også nemmere at få det samlede projekt igennem, siger Mette Jorsø og fortsætter:

- Det her projekt går alt for stærkt og det er ikke demokratisk på nogen måde.

Kan allerede være på vej Sammen med de øvrige borgmestre, der var til møde med transportministeren, deler hun også en konkret bekymring i forhold til den del af projektet, der kræver at Lynetteholmens rensningsanlæg flyttes til Hvidovre - altså væsentligt nærmere Køge Bugt.

- Det er bare endnu en faktor i forhold til at spytte ting ud i Køge Bugt, siger Mette Jorsø:

- Det var jo i gamle dage, at man fik røde knopper af at bade i Køge Bugt, da området var præget af industrien. Sådan skulle det jo ikke gerne være i fremtiden.

Mette Jorsø fortæller, at der er grund til at skynde sig, for som hun har forstået det, så kan de første læs slam faktisk allerede blive dumpet i bugten om en månedstid eller to.