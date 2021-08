Se billedserie Efterspørgslen er stor i Mødrehjælpens butik. - Der er ingen børnetøjsforretning i Køge og der er kun en legetøjsbutik i Den Hvide By. Vi har en bil til 2 kroner. Det har de fleste råd til at give deres børn, siger formand for Mødrehjælpen, Ulla Knudsen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Mødrehjælpen: Corona udfordrer velgørenhed

Corona-nedlukningen har været en svær tid for Mødrehjælpen i Køge. Foreningen er helt afhængig af de penge, som Mødrehjælpen tjener i sin butik i baggården ved Nørregade i Køge, men når den skal holde lukket, kommer der ingen penge ind til velgørenhed.

- Det har betydet meget for vores indtægt, at vi har måttet holde lukket i mange måneder. Vores udlejer var så flink at give os en måned uden husleje, men ellers har vi slet ikke haft nogen støtte. Vi er en forening, så vi er ikke omfattet af hjælpepakkerne. I år har vi søgt statsstøtte og har fået 20.000 kroner. Det er ikke meget, men dog bedre end ingenting, siger Ulla Knudsen, som er formand for Mødrehjælpen i Køge.

Mødrehjælpen har eksisteret i Køge siden 2017, hvor man åbnede en lokalafdeling, som er en selvstændig afdeling af den landsdækkende organisation. Omdrejningspunktet er genbrugsbutikken ved Nørregade, og indtægterne bruges til arrangementer og støtte tiltrængte børnefamilier i lokalområdet.

Butikken bliver drevet udelukkende af frivillige og varerne på hylderne får Mødrehjælpen via donationer fra borgerne.

- Vi har ingen penge til at købe noget som helst, så sælger vi det, vi får ind. Vi har udgifter til husleje, men ellers går alle indtægter til vores aktiviteter, fortæller Ulla Knudsen.

Ture for børnefamilier

En af Mødrehjælpens aktiviteter er at arrangere ture for børnefamilier.

- Vi tager på ture til for eksempel Zoologisk Have og Den Blå Planet eller i biografen. Steder, som det kan være svært for en børnefamilie at få råd til.

Turene er både for børn og deres forældre, men de er tænkt til familier med små indtægter.

- V spøger ikke, hvad man har af indtægt, alle familier er velkomne. Deltagerne er alt fra en enlig mor med fire børn, til børnefamilier og familier med anden etnisk herkomst. Vi holder også juletræsfest, og der er også alle mulige, der kommer. Vi har endda en ældre dame, der kommer hvert år, selv om hun ikke har nogen børn, siger Ulla Knudsen.

Hjælp til børnefødselsdagen

Lige inden corona ramte Danmark, begyndte Mødrehjælpen også på et andet initiativ, som de kalder »Den rullende kagemand«.

- Der kan man ansøge om hjælp til, at ens barn kan holde en børnefødselsdag som de andre børn. Så får man alt, hvad der hører til en børnefødselsdag med kagemand, boller, saftevand, servietter, dug og lys, som man henter i Føtex eller Kvickly. Forældrene får også et gavekort på 200 kroner, som de kan give til deres barn. Er barnet lidt ældre, kan man få en pizzafest. Der får de et gavekort og skal selv hente det, fortæller Ulla Knudsen.

I modsætning til udflugterne spørger Mødrehjælpen lidt til familiens indtægt som en del af ansøgningen til fødselsdagene.

- Det er for at sikre, at det er dem, som virkelig har behovet, der får hjælpen, forklarer Ulla Knudsen.

Tiltaget med fødselsdag er endnu så nyt, så hun ikke har et billede af efterspørgslen efter hjælp.

- Vi startede det først, da corona begyndte, så vi har ikke et fuldt billede af det endnu. Vi er lidt i en prøvefase. Foreløbig giver vi til to fødselsdage om måneden, for det er, hvad vores økonomi rækker til. Nogle måneder har vi ti ansøgere. Så trækker vi lod, siger Ulla Knudsen.

En barnevogn

Mødrehjælpen har et samarbejde med sundhedsplejerskerne i Køge, Stevns, Solrød, Ishøj og Greve kommuner.

- Når sundhedsplejersken kommer ud i et hjem, hvor der måske ikke er så mange penge, kan de give familien et gavekort på 500 kroner til vores butik. Her kan de også få en lille startpakke med bleer og lidt aktivitetsting til barnet. Er det virkelig slemt, kan vi også hjælpe med en barnevogn, siger Ulla Knudsen.

Ammestuesnak

Mødrehjælpen har også sit eget tilbud til gravide og nybagte mødre. Det hedder ammestuesnak, og det er to pensionerede jordemødre, som står bag.

- Her kan vordende eller nybagte mødre mødes med jordmødrene og få en snak om løst og fast måske danne nogle forbindelser, siger Ulla Knudsen.

Søger frivillige

Mødrehjælpen i Køge har cirka 40 frivillige hjælpere og en bestyrelse, som består af syv medlemmer. Men der er brug for flere velgørende hænder, både til butikken og til at tage med på turene.

- Vi kunne især godt bruge nogle mænd. Mange er de børn, der kommer, er alene med deres mor, så hvis der er en far eller en pensionistmand, der kunne tænke sig at komme en tur i Zoologisk Have, ville det være fedt, lyder opfordringen fra Ulla Knudsen.

Hun efterlyser også et nyt butikslokale i Køge.

- For det nuværende er ved at være for lille. Men der er ikke mange ledige butikslokaler i byen.