Gårsdagens dialogmøde på Føllehavegård. Fra venstre i billedet sidder Torben Haack (SF), mor og far til beboer Lucas Emil Pettersson, Lissie Kirk (S) og Anders Ladegaard Bork (DF). Foto: Alexandra Mollerup

Møde på Føllehavegård åbnede politikernes øjne for sagens alvor

Køge - 06. september 2019 kl. 14:45 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I aftes havde pårørende til beboere på Føllehavegård inviteret borgmesteren og politikerne fra Køge Kommunes social- og arbejdsmarkedsudvalg til dialogmøde. Selv om det lukningstruede Føllehavegård har afledt mange negative bemærkninger, formåede de fremmødte at sige pænt goddag til hinanden. Mødet blev efter politikernes ønske afholdt for lukkede døre, så efter introduktionen måtte DAGBLADET vente uden for.

Læs også: Høringssvar kan ikke redde Føllehavegård fra en lukning

- Der har selvfølgelig været skrappe kommentarer til at starte med, men efterhånden som vi talte os ind på hinanden, blev det bedre. Vi politikere er jo også lydhøre, og det gør bestemt stort indtryk at lytte til de fortællinger, som de pårørende havde om, hvordan deres nære har udviklet sig på kort tid ved at være i fællesskabet på Føllehavegård, siger Lissie Kirk (S), formand i social- og arbejdsmarkedsudvalget.

Det var ikke alle inviterede, der kom. Borgmesteren sagde blandt andre nej, da hun skulle til den årlige flagdag for veteraner. Men fire politikere fra social- og arbejdsmarkedsudvalget mødte op. De havde i forvejen kendskab til beboergruppen, men hvorfor de skal forblive samlet, blev først klart efter mødet.

- Det er min oplevelse, at det først i aften er kommet tæt på politikerne, og det har bestemt været positivt. Jeg synes, at det har været et rigtig godt møde, det har været et konstruktivt møde, og hvor vi så lander i sidste ende, det må udvalgsbehandlingen vise på mandag, siger Lissie Kirk.

Therese Josefine Pettersson, som er den pårørende, der har været frontfigur for at samle offentlighedens opmærksomhed om Føllehavegård på de sociale medier, gik derfra med en lunken fornemmelse. For selv om der var en god tone, tør hun ikke håbe på for meget endnu.

- Jeg vil ikke sige, at min mavefornemmelse er god, for så er jeg for optimistisk. Men jeg vil heller ikke sige, at den er dårlig, fordi målet i dag var, at de lyttede, og det gjorde de. Man kan sige, at det også er nemt nok at lytte - nu har vi brug for, at de handler, siger hun.

Hun oplevede, at der var flere ting på mødet, som politikerne tilkendegav, at de slet ikke var klar over, og det viser, at sagen endnu ikke er undersøgt nok, påpeger Therese Josefine Pettersson.

Den gode dialog på mødet var dog gavnlig, og den havde været nyttig tidligere i processen, mener udvalgsmedlem Anders Ladegaard Bork (DF).

- Når man går så hårdt til den på de sociale medier, så eskalerer det. Og det konfliktoptrapper en lille smule, når man begynder at male fjendebilleder af nogle mennesker, siger han.

Samtalen mellem de involverede parter har for Anders Ladegaard Bork givet anledning til spørgsmål til forvaltningen på udvalgets møde på mandag. Og det er først med de svar, at han kan give en klarere melding på, hvad der så skal ske.

Ifølge udvalgsmedlem Mads Andersen (K), er det også uklart, hvad der nu kommer til at ske fremadrettet, men han fik i hvert fald en dybere indsigt i, hvad mere åbenhed kan give en så betændt sag. Og han vil klart overveje at inddrage pårørende og medarbejdere langt tidligere næste gang.

- Mødet viser nok mig, at vi politikere altid skal blive bedre til det med dialog - altså blive bedre til at involvere medarbejdere og pårørende, når vi overvejer beslutninger, siger han.

Både pårørende, politikere og interessenter nærmede sig hinanden i snakken om de økonomiske og menneskelige konsekvenser, der er ved at lukke Føllehavegård. Personalet har opbygget en helt særligt faglighed, som er svær at erstatte. Derudover har gruppen et stærkt behov for at blive sammen, selvom stedet lukker. De konsekvenser var der endnu ikke taget højde for i beslutningsprocessen, men det er der nu håb for, siger politisk konsulent i Landsforeningen LEV, Thomas Gruber.

- Det er i hvert fald ikke omkostningsneutralt, som det står i indstillingen, hverken for de konkrete borgere eller for kommunerne. Det vil tage rigtig lang tid at etablere et fagligt miljø, som kan give en ordentlig indsats til de her mennesker. Og jeg synes også, at politikerne tilkendegav, at man vil arbejde for at udsætte beslutningen til et senere tidspunkt, siger han.

Han fornemmede, at politikerne lyttede, så nu forventer han også, at det kommer til at vise sig til udvalgsmødet på mandag.

- Det vil være meget kritisabelt, hvis de bare lukker, for så virker det som om, at man bare har brugt socialtilsynet som en anledning til at lukke noget, man gerne vil have lukket. Og den mistanke kan man få aflivet ved, at der nu bliver lavet et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag, for det der nu skal ske, siger han.

Socialtilsynets påbud er indtil videre blevet brugt som begrundelse for at skulle lukke Føllehavegård. Det er der dog intet belæg for, siger Thomas Gruber. Påbuddet handlede i bund og grund om, at Køge Kommune skulle vise en plan for stedet, og den plan ser han nu frem til at se i en nær fremtid.

