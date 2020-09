Kim Andersen, formand for Borup Borgerforening, må nu aflyse et møde om Borups kommende omfartsvej grundet coronarestriktionerne, men borgerforeningsformanden kan til gengæld glæde sig over, at projektets finansiering endelig er på plads. Foto: Thomas Olsen

Møde om omfartsvej aflyses: Men glæden er stor i Borup

Køge - 22. september 2020 kl. 15:37 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 40 års ønske om at få etableret en omfartsvej øst om Borup fra Vestre Ringvej til Ryeskovvej bliver nu endelig indfriet, og det har ikke overraskende skabt megen glæde blandt de Borupborgere, der gerne ser især den tunge trafik ledt uden om byen.

Onsdag havde Borup Borgerforening så indbudt både borgere, politikere og embedsmænd fra kommunen til møde om det store projekt. Men først ændrede det netop indgåede budgetforlig en anelse på præmissen for mødet, dernæst gjorde de nye coronarestriktioner med hjemsendelse af forvaltningsmedarbejdere det umuligt for dem at deltage.

Og derfor er mødet nu aflyst, fortæller Kim Andersen, formand for Borup Borgerforening, der imidlertid kan glæde sig over, at det indgåede budgetforlig betyder, at omfartsvejens femte og sidste etape nu er fuldt finansieret.

- Det er vi rigtig, rigtig glade for, fordi det jo betyder, at vejen som helhed bliver en realitet. Det er meget glædeligt for os, siger Kim Andersen, der i går formiddag skrev en mail til byrådsmedlemmerne og takkede dem for indsatsen og bevillingen.

I især Ørninge-området er debatten gennem længere tid gået på, hvordan omfartsvejen skal passere landsbyen. Debatten har affødt en række forslag om forskellige løsninger, og borgerforeningen ville gerne have drøftet alle disse perspektiver med repræsentanter fra kommunen igen. Men det må blive en anden god gang, når omstændighederne tillader det, fortæller Kim Andersen.

Han sender imidlertid ros i forvaltningens retning for deres lydhørhed over for borgerne.

- Vi har generelt haft en utrolig god dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om projektet, og de har gerne villet høre på os. Det er vi rigtig glade for, siger borgerforeningsformanden.

Beregninger, som Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere har fået foretaget, viste, at omfartsvejen ved Borup vil reducere trafikken gennem Borup med mellem 53 og 81 procent, og at strækningen mellem Vestre Ringvej og Ørningevej i 2035 vil lægge asfalt til 5400 biler.

