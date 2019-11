Møde: Mattias Tesfaye fortæller om udlændingepolitikken

Matttias Tesfaye siger:

- Det er den nye regerings mål, at der skal være en udlændingepolitik, der fremmer integrationen. At løse flygtninge- og migrantkrisen kan kun ske i et internationalt, forpligtende samarbejde. Historisk mange mennesker er på flugt. Men det nuværende asylsystem fungerer langt fra hverken retfærdigt eller hensigtsmæssigt. Det er blandt andet med til at understøtte en industri af menneskesmuglere, der udnytter andres ulykke, og hvor mange flygtninge udsættes for vold og overgreb eller mister livet på rejsen over Middelhavet. Integrationen af mange af dem, der er kommet til Danmark, er gået godt. De har lært sproget, går på arbejde, er en aktiv del af lokalsamfundene og yder et væsentligt bidrag til vores samfund, som vi ikke kan være foruden. Samtidig er der fortsat udfordringer med at få integrationen til at fungere alle steder. For mange indvandrere og flygtninge står uden for arbejdsmarkedet.