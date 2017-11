Mød den tidligere generalsekretær for Amnesty

Amnesty Internationals lokale afdeling i Køge har indgået en aftale med Køge Bibliotek om et arrangement i deres "Videncafé" mandag den 27. november kl. 16.30 til ca. 17.45. Tidligere generalsekretær for den danske afdeling af Amnesty International, køgenseren Lars Normann Jørgensen, vil fortælle om sit mangeårige virke for menneskerettighedernes overholdelse, og der vil være mulighed for at købe hans nyligt udkomne bog "Uden vold og magt" og få den signeret. Det er ganske gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Videncaféen serverer viden til eftermiddagskaffen. Her deler lokale personer ud af deres viden og erfaringer. En viden de har erhvervet gennem deres profession, deres passion eller gennem et usædvanligt livsforløb. I fire år har Videncaféen sat spot på den store mængde viden, der eksisterer blandt borgerne i Køge Kommune. Alle er velkomne til at deltage i Videncaféen.