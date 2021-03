Se billedserie Musikskolen vil blandt andet gerne inddrage en del af udendørsarealet, så der kan blive mere plads til musik og fællesskab indenfor. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Moderne samspil på musikskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Moderne samspil på musikskolen

Køge - 16. marts 2021 kl. 06:42 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

I de kommende år skal Køge Musikskole moderniseres, så der blandt andet bliver plads til mere samspil mellem eleverne.

Musikskolen skal gennem en såkaldt modernisering, som der er afsat 7,5 millioner kommunale kroner til.

Musikskoleleder Thomas Winther fortæller, at det grundlæggende handler om at skabe bedre forhold på Køge Musikskole:

- Indretningen på skolen er omkring 20 år gammel, og musikundervisningen har som alt andet ændret sig i den tid. Vi vil blandt andet gerne lave mere gruppeundervisning og samspil. Samværet hænger jo tæt sammen med musikken, som ér et socialt foretagende. Musik er noget vi gør sammen og det er i samspillet, at musikken opstår, siger han.

Thomas Winther forklarer, at musikskolen i dag er er indrettet med mange mindre lokaler, som stadig skal bruges til individuel undervisning. Men derudover vil man altså gerne udbygge skolen, så der blandt andet bliver to nye og større samspilslokaler, hvor der er mulighed for undervisning af flere elever sammen:

- Man har fundet ud af, at det er den måde en del af undervisningen fungerer bedst på, og derfor vil vi gerne kunne samle eleverne i større grupper.

Nye lokaler

Helt konkret er der tale om flere delprojekter i moderniseringen af Køge Musikskole.

I den seneste dagsorden fra Kultur- og Idrætsudvalget kan man læse, hvordan det også handler om moderniseringer ved at ombygge og udvide foyerområdet ud i gården mod vest.

Her vil man gerne vil inddrage en del af udeområdet og lægge tag over, så den indendørs foyer bliver udbygget og rummer flere muligheder.

Derudover er der altså etableringen af to nye undervisningslokaler på 45 kvadratmeter, som også skal ligge på det udendørs område, der grænser op til børnehaven ved siden af.

Sidst men ikke mindst skal de akustiske og lydisoleringsmæssige forhold i de eksisterende undervisningslokaler optimeres.

- Det handler også om noget så simpelt som en bedre solafskæmning, for i en del af bygningen bliver der meget varmt om sommeren, fortsætter han.

Thomas Winter fortæller videre, hvordan håbet er at det konkrete byggearbejde kan komme i gang sidst på året, og at man nu skal til at lægge en egentlig plan for, hvordan man griber opgaven an:

- Lige nu er vi rigtig glade for at have fået pengene til en modernisering af musikskolen, og så er næste skridt at se på, hvordan vi bedst kommer i gang.

Undervisning fortsætter

Som meget andet er Køge Musikskole i øjeblikket lukket ned og undervisningen foregår online.

Når næste sæson begynder til efteråret, så er det ikke nemt at spå om, hvordan verden ser ud i forhold til corona, men musikskolelederen fortæller, at det i hvert fald ikke burde være byggeplanerne, der aflyser den daglige undervisning.

- Vi skal have lavet nogle planer for, hvordan vi eventuelt kan flytte rundt på undervisningen, men det skal nok lykkedes, spår Thomas Winther i en optimistisk tone.