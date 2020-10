Mistanke om spritkørsel efter sammenstød

Kort efter klokken 15 torsdag eftermiddag skete der et harmonikasammenstød på Vestmotorvejen ved Bjæverskov, da der opstod opbremsninger på grund af tæt trafik.

En 43-årig mand fra Polen med adresse i Ringsted nåede ikke at bremse, men påkørte den forankørende, en 37-årig mand fra Stenlille.

Dette medførte, at en 37-årig mand fra Store Merløses bil blev ramt og skubbet ind i autoværnet. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet havde en mistanke om, at den 43-årige mand, som var årsag til uheldet, havde indtaget alkohol forud for kørslen.

Han nægtede imidlertid at medvirke til en alkometertest, så han blev sigtet for spirituskørsel, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, som skal vise om han var påvirket over det tilladte.