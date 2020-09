Mistænkelige mænd ved genbrugspladsen

Kort efter kl. 7 lørdag morgen fik politiet en henvendelse fra en årvågen mand, som var kørt til genbrugspladsen i Bjæverskov og havde undret sig over en lille bil, som holdt parkeret lidt væk. Han så et par mænd dukke sig bag bilen, da han ankom, som om de ville gemme sig.

En patrulje blev sendt til området og fik kontakt med en politihundefører, der på sin fridag var blevet kontaktet af andre vidner, som var blevet involveret i eftersøgningen af de to mænd.

Politihundeføreren iværksatte en eftersøgning af de to forsvundne mænd, som via spor blev lokaliseret til et nærliggende busstoppested.