En 36-årig mand er sigtet for vold mod offentlig person, efter at han nikkede en togkontrollør en skalle i toget ved Køge Nord Station. Arkivfoto: Martin Rasmussen

Misforståelse om mundbind: Mand nikker togkontrollør en skalle

En passager nikkede togkontrolløren en skalle, da han påtalte, at han og en kvindelig medpassager ikke havde mundbind på i toget ved Køge Nord Station. Både manden og kvinden var imidlertid fritaget for kravet om mundbind, men der opstod alligevel uenighed mellem den mandlige passager, en 36-årig mand fra Favrskov i Jylland, og togkontrolløren. Det førte til en uoverensstemmelse, hvor den mandlige passager tildelte kontrolløren en skalle.

Den 36-årige mand blev tilbageholdt i toget af kontrolløren og en anden passager, indtil politiet kom frem og anholdt manden. Han blev taget med til politistationen til afhøring, hvor han blev sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste. Efter afhøringen blev den 36-årige løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. Han er fortsat sigtet i sagen, og vil senere høre mere fra politiet i sagen. Togkontrolløren kom ikke alvorligt til skade ved episoden, men blev tilset på skadestuen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.