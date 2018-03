Mints sag kan tage syv måneder at behandle

Udlændingenævnet har torsdag eftermiddag besluttet, at Mint alligevel ikke skal med et fly til Thailand. Den 13-årige pige, der bor med sin mor og morens danske mand i Køge kan få lov til at blive i Danmark, mens nævnet vurderer hendes sag en gang til. Her skal man blandt andet høre en udtalelse fra Mints skole, Hastrupskolen i Køge.

Udlændingestyrelsen havde i første omgang givet afslag på at give Mint, der rigtigt hedder Atcharapan Yangyai, opholdstilladelse. Hun skulle derfor have rejst til Thailand fredag den 9. marts, fordi Udlændingestyrelsen ikke vurderede, at hun havde mulighed for at blive integreret i Danmark.