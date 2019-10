Endelig. Efter præcis 53 uger blev familien Thøgersen/Yuangyai her til morgen genforenet på dansk jord, da 14-årige Mint landede i Københavns Lufthavn efter mere end et år i Thailand. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Mint kom hjem til Køge: Endelig er familien samlet igen

Køge - 15. oktober 2019 kl. 11:15 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skulle gå nøjagtig 53 uger fra den hjerteskærende afsked til den hjertevarme genforening.

Tirsdag morgen kunne 14-årige Atcharapan »Mint« Yuangyai således igen sætte fødderne på dansk jord, da hun landede i Københavns Lufthavn efter en 11 timer lang flyvetur fra Thailands hovedstad, Bangkok.

Mint har opholdt sig i Bangkok siden 9. oktober 2018, hvortil hun ankom i kølvandet på sin udvisning af Danmark dagen forinden. Hun havde fået afslag på opholdstilladelse i Danmark efter at være blevet integrationsvurderet af Udlændingestyrelsen. En beslutning, der siden skulle blive heftigt debatteret i både medielandskabet og Folketingssalen.

Ud af den blå luft Men nu er hun hjemme igen. Foreløbig på et turistvisum, men ikke desto mindre hjemme. Det glæder selvfølgelig familien, som endelig er samlet igen i Køge.

Først mandag aften thailandsk tid fik papfar Frank Thøgersen at vide, at det var nu, det skete, fortæller han til DAGBLADET.

- B.T. har været i Thailand, og Mint havde en åben flybillet. Pludselig fik jeg et opkald om, at de var på vej til lufthavnen. Vi havde egentlig tænkt, at hun skulle komme hjem onsdag, fordi jeg ikke havde nogle arbejdsopgaver i boldklubben i morgen, men det skete så nu. Det kom lidt ud af det blå. Men jeg skyndte mig at få lagt Malick (Mints fireårige lillebror, red.) i seng, for så vidste vi jo godt, at vi skulle tidligt op her til morgen, siger Frank Thøgersen, der er bestyrer af Herfølge Boldklubs cafeteria, til DAGBLADET.

Glæder sig til ro Frank Thøgersen lægger ikke skjul på, at han og familien nu glæder sig til at få lidt ro og holde en halv efterårsferie frem til søndag. Han håber, at en form for almindelig hverdag snart vil indfinde sig.

- Jeg skal lige kigge i vores budget, for hvis der er lidt luft, kan jeg godt finde på at booke et sommerhus til os i 2-3 dage her i efterårsferien. Så vi kan koble lidt af og nyde at være sammen igen. Og så vil jeg da nok slukke telefonen, siger Mints papfar, der nu også skal ud at kigge lidt på lunt efterårs- og vintertøj til sin papdatter.

- Hun er jo vokset lidt siden sidst år, og det tøj, hun har gået i i Thailand, kan hun nok ikke rigtig bruge her, griner en glad papfar, som nu har sin familie samlet igen i hjemmet i Køge.

