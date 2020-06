Selvom mange elever på Køge Musikskole er gået glip af undervisning de seneste tre måneder, så er musikskolerne ikke forpligtet til at betale de opkrævede penge tilbage. Det skriver kulturminister Joy Mogensen (S) i et brev til Kultur- og Idrætsudvalget i Køge.

Minister vil holde på musikskolepenge

Kulturminister Joy Mogensen (S) har netop i et brev til Kultur- og Idrætsudvalget i Køge gjort det klart, at kommunerne ikke er forpligtet til at betale det »overskydende« kontingent tilbage til forældrene.

Mange forældre har ikke fået noget for deres kontingent til undervisningen på Køge Musikskole under nedlukningen og burde måske derfor få pengene tilbage - men sådan spiller klaveret umiddelbart ikke.

