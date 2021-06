Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht (S) var onsdag morgen forbi Køge, hvor han drøftede de lokale perspektiver fra den netop indgåede infrastrukturaftale med partifællen, borgmester Marie Stærke. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Minister om statsvej: - Man må væbne sig med tålmodighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Minister om statsvej: - Man må væbne sig med tålmodighed

Køge - 30. juni 2021 kl. 12:32 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Borgmester Marie Stærke (S) havde svært ved at få armene ned, da hun onsdag morgen tog imod partifællen Benny Engelbrecht på Køge Station.

Transportministeren var kommet til byen for at drøfte de Køgevendte perspektiver i den netop indgåede infrastrukturaftale, der både kaster penge af sig til renovering af Østbanens skinner, et nyt spor mellem Køge Station og Køge Nord samt en perronudvidelse på Køge Station.

Og ikke mindst 597 millioner øremærkede og afsatte kroner til en statsvej til Stevns, der efter årtiers debat nu bliver en realitet. Dog først med igangsættelse af anlægsprojektet i 2030.

Om statsvejen siger Benny Engelbrecht til DAGBLADET:

- Det er meget kompliceret, og derfor skal vi tage os god tid til at få undersøgt det og ikke komme med endegyldige konklusioner nu. Vi følger nu indstillingen fra kommunerne om at kigge på alternative linjeføringer og så holde det samlet set op mod hinanden. Så vi kommer ikke til at konkludere nu og her. Det havde måske været fristende at sige, 'nu gør vi det' og begynde at anlægge vejen. Men det har vi valgt ikke at gøre, hvilket betyder, at der er nogle trafikanter, der lige må væbne sig lidt med tålmodighed. Jeg ved, at der er mange, der kører den vej, som gerne havde set, at der kom en hurtig løsning, siger Benny Engelbrecht og tilføjer, at man desuden har haft Vejdirektoratet på for at se, om der kan findes en løsning her og nu, men at det ikke er muligt.

Fredning er noget særligt I onsdagens DAGBLADET lægger SF-gruppeformand Jacob Mark op til, at en statsvejsløsning ved Herfølge ikke kommer på tale med SF's stemmer. Forholdt dette svarer Benny Engelbrecht igen, at man ikke for nuværende kan lægge sig fast på hverken det ene eller det andet. Men han medgiver dog, at han har svært ved at se, at en linjeføring skal gå gennem fredede områder.

- Man må bare konstatere, at Valløfredningen er noget helt særligt, og den handler ikke »bare« om natur. Jeg kender enormt godt til fredninger, fordi jeg selv bor tæt på Dybbølfredningen. Dybbøl Banke er jo ikke kun fredet af naturhensyn, men i høj grad også grundet kultur- og historiehensyn, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Jeg må indrømme, at jeg ikke lige kan se en ophævelse af fredningen som en mulighed. Kan man placere linjeføringen uden at skulle ophæve fredningen, men ved eksisterende veje, er det en mulighed. Men det er jo ikke optimalt, da nogle af disse veje er meget smalle. Men jeg er helt åben for at kigge på alle mulige varianter, og det er et helt validt argument, når Køge og Stevns' borgmestre i fællesskab spørger, om vi ikke kan se på nogle ekstra linjeføringer og genoverveje det hele, inden vi træffer en beslutning. Det er deres borgere, det berører, og det skal vi selvfølgelig lytte til, siger Benny Engelbrecht.

Pengene forsvinder ikke igen Videre lyder det fra ministeren:

- Grundlæggende har vi ikke konkluderet på, hvad man kan, og hvad man ikke kan, så vi holder det åbent, og så er det jo i sidste ende forligskredsen, der skal være med til at træffe beslutningen. I første omgang skal der laves et kommissorium, derefter en VVM-undersøgelse og i sidste ende kan vi så træffe en beslutning. Men for forventningsafstemningens skyld kan jeg godt sige, at det ikke bliver lige med det første, for det tager tid at lave en VVM-undersøgelse, siger Benny Engelbrecht.

Ministeren er i det hele taget meget tilfreds med det brede politiske fundament under infrastrukturaftalen.

- Pengene er sat af nu, og de forsvinder ikke igen. Så det er sikkert, at den (statsvejen, red.) er der. Det er vigtigt for mig at understrege, siger Benny Engelbrecht.

Once in a lifetime Marie Stærke glæder sig gevaldigt over, at der med forliget nu endegyldigt er afsat penge til en vejløsning. Også hun betoner, at der bliver behov for tålmodighed i årene frem, mens den rette løsning vælges.

- Det er once in a lifetime, for det er ikke så tit, at forligsparterne sætter over en halv milliard kroner af til en ny statsvej, siger Marie Stærke og fortsætter:

- Og netop når det er en once in a lifetime, skylder vi hinanden at finde den helt rigtige løsning. Jeg er med på, at vi jo kan ende der, hvor vi står nu, nemlig den vejløsning, der går syd om Hårlev. Men det ville godt nok være ærgerligt, hvis vi ikke har vendt de allersidste sten, før der træffes en beslutning. Jeg er meget enig med ministeren i, at vi ikke ved, hvad disse sidste sten måtte være. Bilisterne i vores to kommuner har ventet i så mange år, så jeg er ret sikker på, at de er med på at vente på den rigtige løsning, fremfor en løsning som for Køge Kommunes borgere ikke vil bringe særlig stor aflastning af trafikken i Køges bymidten, siger Marie Stærke.

Initiativer mens vi venter Adspurgt til, hvad kommunen har tænkt sig at foretage af trafikforanstaltninger frem til Stevnsvejens anlægsstart i 2030, svarer Marie Stærke:

- I de kommende år med Køges udbygning kommer vi til at skulle forholde os til, at der er nogle infrastrukturmæssige og strukturelle problemer. Det kunne være anlæg af ekstra lyskryds og svingbaner eller andre tiltag, der kan afhjælpe problemerne. Jeg har haft også dialog med borgere fra Vordingborgvej og Københavnsvej i forhold til støjsikring, og der har ikke altid været enighed mellem beboerne der. Det bliver en opgave for det kommende byråd at kigge på, hvad vi kan gøre på den kortere bane, som afhjælper både trafik- og støjproblemer, siger Marie Stærke.

relaterede artikler

Politiker vil rykke omstridt statsvej længere mod syd 31. maj 2021 kl. 15:56