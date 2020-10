Minister hyldede de lokale lærere

Astrid Krag (S) besøgte mandag Hastrupskolen for at hylde de lokale lærere. Hun havde selskab af Mads Andersen (K), Marie Stærke (S) og lærerformand Pernille Nørgaard. Foto: Køge Kommune

Køge - 07. oktober 2020 kl. 16:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Vanen tro blev Lærernes Dag fejret over hele verden den 5. oktober, og også i Køge var der markering af mærkedagen for kommunens lærerstand. På Hastrupskolen skete det med kagemand og hilsner fra både borgmester Marie Stærke (S), skoleudvalgsformand Mads Andersen (K) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Her var skolens lærerkollegium samlet i gymnastiksalen og modtog tak for deres indsats for at sikre både læring og trivsel for alle deres elever.

Fra social- og indenrigsministeren lød en særlig tak for den store forskel, som mange lærere gør, for de børn, der er mest udsatte.

Formanden for Lærerkredsen Køge/Stevns, Pernille Nørgaard, deltog også i fejringen af de lokale lærere. Forinden arrangementet for Hastrupskolens lærere havde social- og indenrigsministeren og borgmesteren et møde med formanden for lærerne, hvor de kunne drøfte en lang række problemstillinger fra stigende mistrivsel og angst blandt stadig yngre børn til betydningen af bevægelse i løbet af skoledagen.

- Det var en stor fornøjelse af få lov at være med til at fejre Køge Kommunes lærere. De fleste husker en lærer, der betød noget særligt for dem, og der er ingen tvivl om, at vi skylder vores lærere en stor tak for den indsats, de lægger for dagen i klasseværelset hver eneste dag, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag i pressemeddelelsen.