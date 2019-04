Transportminister Ole Birk Olesen (LA) forsvarer endnu engang, at der ikke skal monteres en informationstavle på den nye gangbro ved Køge Nord Station, fordi det angiveligt er for farligt for bilisterne på motorvejen. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Minister fastholder afvisning af lysdisplay

Køge - 02. april 2019 kl. 12:29 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye spektakulære gangbro ved Køge Nord Station skulle oprindeligt have haft monteret et lysdisplay, der kunne oplyse bilisterne om, at det bedre kan betale sig at tage toget ind til København end at køre i bil.

Det har Banedanmark så tidligere meddelt ikke ville blive til noget alligevel, og det har affødt en stribe af spørgsmål og protester, og for et par uge siden sendte Køge Kommune en delegation til Christiansborg for at prøve at få beslutningen ændret.

Meldingen var efterfølgende, at man følte sig hørt, men nu har transportminister Ole Birk Olesen (LA) endnu engang fastholdt sin afvisning af lysdisplayet. Denne gang på baggrund af et spørgsmål fra Dansk Folkepartis folketingsmedlem Liselotte Blixt.

Hun har spurgt:

»Flere steder langs motorvejsnettet er der etableret dynamisk skiltning. Hvad er ministerens holdning til, at parterne Vejdirektoratet, DSB og Banedanmark ikke kan finde en teknisk holdbar løsning for et informationsdisplay? Og påhviler der efter ministerens opfattelse ikke disse (statslige) aktører et særligt ansvar for at finde en løsning for denne betydelige brik i et nationalt vigtigt anlægsprojekt?«

Hertil svarer Ole Birk Olesen:

»Jeg går ud fra, at spørgeren refererer til informationsdisplayet på Køge Nord Station.

Banedanmark har i samarbejde med Køge Kommune og DSB, kigget på mulighederne for at etablere en løsning med et display på Køge Nord Stations gangbro under forudsætning af, at der kunne findes en teknisk løsning, som kan oplyse trafikanterne om eksempelvis køre-/ventetider til bestemte destinationer på en hensigtsmæssig måde, så bilister ville vælge tog frem for bil.

Vejdirektoratet har tidligere oplyst Banedanmark, at oplysninger om aktuelle forhold, der tilsiger, at bilister skal ændre transportmiddel her og nu vil være uhensigtsmæssig, da der kan opstå farlige trafikale situationer pga. pludselige vognbaneskift. Det skyldes, at reaktionstiden fra bilisten har set informationen til, at der skal drejes af, er meget kort.

Banedanmark har derfor ved ejerkredsmøder meddelt ejerkredsen, bestående af Køge Kommune, DSB og Banedanmark, at hovedformålet med etablering af en informationstavle på Køge Nord Station - som af ejerskabskredsen i 2016 blev beskrevet som »at påvirke så mange som muligt til at skifte fra bil til tog« - ikke kan opfyldes.

På baggrund heraf, mener jeg, at de statslige aktører i høj grad har påtaget sig ansvar, da de har vurderet muligheden for at opsætte informationsdisplayet, og er kommet frem til, at trafikanternes sikkerhed vægter højest.«