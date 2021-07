Transportminister ser ingen stor fremtid for Ring 5-projektet, fortæller han til DAGBLADET. Foto: Thomas Olsen

Minister: Ring 5 er tæt på dødsstødet

Køge - 02. juli 2021

Efter knap ti minutters interview om Ring 5 runder transportminister Benny Engelbrecht med et skælmsk smil samtalen om det udskældte og omstridte motorvejsprojekt af.

Hvis man ellers kan tillade sig at drage endelige konklusioner ud fra ministerens kropssprog og udsagn, ligger det lige for at slå fast, at Ring 5 nok ikke bliver til virkelighed.

Det er simpelthen tæt på umuligt at finde partier på Christiansborg, som synes, at det er en god ide at anlægge en motorvej med udspring omkring St. Salby og videre mod Jersie og Tune for siden at gå mod Frederikssundsmotorvejen. Der var i hvert fald ingen, der bragte ønsket om Ring 5 frem i de netop overståede forhandlinger om fremtidens infrastruktur, og derfor blev projektet heller ikke en del af aftalen, fremhæver ministeren.

- Jeg tror, at jeg med sindsro kan sige, at der er meget lidt folkelig og politisk opbakning til Ring 5. Og man kan vist roligt sige, at der ikke er særligt mange partier, der abonnerer på ønsket om Ring 5. Det kan man også se af de debatter, der har været i Folketinget, siger transportministeren til DAGBLADET og fortsætter:

- Der er stadig en forundersøgelse i gang, som dels handler om - selv om det nok ikke er så realistisk - hvordan man ville kunne lave vejen. Men samtidig handler den også om, hvad alternativerne til Ring 5 er. Ét af de alternativerne har vi nu med infrastrukturaftalen plottet ud og får lavet en forundersøgelse til, siger ministeren.

Han henviser til den kommende undersøgelse af en eventuel opgradering af rute 6, hovedvejen mellem Solrød og Roskilde.

Behovet er der For noget skal der gøres. Fremtidens trafikprognoser fortæller samstemmende, at trafikmængden på Køge Bugt Motorvejen vil stige betragteligt, og derfor giver det god mening for Benny Engelbrecht, at forundersøgelsen for opgradering af rute 6 sættes i gang.

- Det er jo også i erkendelse af, at der vil være et behov, siger transportministeren og fortsætter:

- Noget kan vi forhåbentlig løse via de investeringer, der laves i den kollektive trafik. Men det er klart, at der også vil være relevante ting på vejsiden, såsom en opgradering af Solrød-Roskildevejen. Når der i første omgang laves en forundersøgelse af den, er det jo også for at måle, hvor stor en aflastning det vil kunne give. Det er også værd at sige, at der i infrastrukturaftalen er puljer, der ikke er udmøntet. De vil kunne bringes i spil, hvis vi på baggrund af forundersøgelsen vælger det projekt, siger han og tilføjer, at disse penge i givet fald nok først vil blive frigivet fra 2028 og frem.

Arealreservationen For mange Ring 5-modstandere var mandag en glædens dag, da man kunne konstatere, at projektet ikke var en del af infrastruktursplanerne frem mod 2035.

Men sejren er først for alvor i hus, når arealreservationen forsvinder, og transportkorridoren ophæves, påpegede mange i samme ombæring. Derfor er spørgsmålet til ministeren, hvad der skal ske med arealreservationen i transportkorridoren.

- Vi har ikke taget stilling til det, og det kommer vi først til at gøre, efter at forundersøgelsen er afsluttet. Det ventes at ske ved udgangen af året.

Men vil du give til kende, hvordan du kommer til at forholde dig til det?

- Det tager vi til den tid. Der er mange ting, som vi laver forundersøgelser på, eksempelvis Kattegatsforbindelsen, som der også har været meget debat om. Men også her siger vi, at det lægger vi ikke ind, fordi der ikke er draget nogle konklusioner. Så jeg synes, at det vil være forkert at konkludere på baggrund af noget, der ikke er færdigt. Men vi kan dog med sindsro sige, at ruten mellem Roskilde og Solrød er så interessant, at den forundersøgelse sætter vi i gang med det samme, svarer Benny Engelbrecht.

Roskilde-Ringstedruten Hvad med en opgradering af Roskilde-Ringstedlandevejen som endnu en mulighed for aflastning?

- Det kigges der også på i forbindelse med forundersøgelsen for Ring 5, og det kan vi så konkludere på, når den er færdig.

Det virker til, at den politiske modstand mod Ring er vokset, som tiden er gået. Er det også det indtryk, du nu står tilbage med?

- Jeg kan i hvert fald sige, at der ikke var mange partier, som gik ind ad døren og sagde, at det var vigtigt for dem. Det kan man også se, i forhold til at det var med i den tidligere regerings plan, men ikke er i dette i forlig, som er indgået sammen med alle Folketingets partier.

Så beskeden til de borgere, der bor i og ved transportkorridoren er, at man nu vil afvente forundersøgelsen og dens konklusioner og så derefter tage stilling til, hvad der skal gøres med arealreservationen og transportkorridoren.

- Ja. Det skal dog også siges, at arealreservationen gælder andet end veje og infrastruktur. Det kan også være energiinfrastruktur og den slags ting, så derfor er det ikke alene noget, der handler om veje. Det skal vi huske. Det er ikke sådan, at vi har en beslutning om reservationerne, men jeg føler mig rimelig tryg ved at sige, at man ikke skal forvente, at der kommer en vej, svarer ministeren, som derefter opsummerer sagens kerne:

- Ring 5 er ikke med her, men vi må konstatere, at der er rigtig store trængselsudfordringer. Det er ikke nogen hemmelighed, at én af fortalerne for en Ring 5-korridor har været min forgænger på posten, Ole Birk Olesen (LA) Han har jo ret, når han siger, at udfordringerne ikke løses, hvis man ikke gør noget. Så selvfølgelig må vi kigge på, hvordan vi gør det, og noget af det har vi så lagt forundersøgelser ind til. Men der kan jo også komme andre konklusioner i form af opgradering af andre veje eller ikke mindst løft af den kollektive transport, siger Benny Engelbrecht.

V: Åbne for at nedlægge korridoren

Køge-Lejrekredsens spidskandidat for Venstre, Morten Dahlin, har længe været en arg modstander af Ring 5. Også i perioder, hvor hans parti ikke så entydigt tog afstand fra projektet.

Nu er der imidlertid enighed i Venstre, om at det er på er tide at kigge på alternativer, skriver Morten Dahlin på Facebook.

»Venstre er ikke tilhængere af en motorvej i ringkorridoren. Vi ønsker en opgradering af infrastrukturen længere mod vest. Det er der sat en undersøgelse i gang af, og når den undersøgelse forelægger, så skal vi diskutere, hvad der skal ske med korridoren. Og her er vi åbne for at tale om, at nedlægge korridoren, for vi anerkender at den er til gene for rigtig, rigtig mange mennesker. Men vi forbeholder os retten til at afvente undersøgelsen, før vi tager endelig stilling,« skriver han.