Minister: Køge får stor gavn af lægeuddannelse

I går aftes var social- og ældreminister Astrid Krag og Borgmester Marie Stærke forbi Universitetshospital i Køge for at fejre nyheden om, at regeringen lægger op til at placere 120-180 lægeuddannelsespladser i Køge.

- Vi skal gøre op med den stigende centralisering. Det er ikke en naturlov, at uddannelserne skal ligge i hovedstaden og borgere i både Køge og resten af Region Sjælland vil få stor glæde og gavn af en lægeuddannelse her, siger social- og ældreminister Astrid Krag.

Marie Stærke håber, at den nye lægeuddannelse på sigt vil betyde, at der kommer endnu flere uddannelser til Køge.

- Det er virkelig en drøm om længere videregående uddannelser i Køge, der går i opfyldelse og noget vi har arbejdet for i mange år. Det betyder meget for området at have unge studerende her, og vi håber naturligvis, at det vil trække endnu flere uddannelser med sig.