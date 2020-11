Mandag eftermiddag besøgte Astrid Krag (tv) Aabrinken i Køge Kommune, hvor hun blev klogere på opholdsstedets arbejde med at styrke de unges vaner, skolegang og selvværd i trygge og faste rammer. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Minister: Flere tvangsanbringelser skal ikke stå i vejen for tidligere hjælp

Køge - 03. november 2020 kl. 19:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Regeringen præsenterer snart et nyt udspil med navnet »Børnene Først«, og i den forbindelse har DAGBLADET Køge interviewet social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om hendes tanker for området og det nylige besøg hos opholdsstedet Aabrinken i Algestrup mandag eftermiddag.

Hvad er tanken med at komme ud og besøge Aabrinken og høre om deres arbejde?

- Jeg mener helt grundlæggende, at vi har et ansvar for, at alle børn i Danmark har et trygt hjem. Nogle børn kan af forskellige grunde ikke være hjemme hos deres mor og far, og tit er det på grund af forskellige former for omsorgssvigt, og fordi forældrene ikke magter forældrerollen. Der har vi som fællesskab et ansvar for, at børnene får et nyt hjem, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og fortsætter:

- Når man hører om et opholdssted eller en institution, ser man for sig noget institutions-agtigt. Derfor er det meget inspirerende, at en institution sagtens kan se ud som et hjem og fungere som et hjem, og at man har de samme forventninger til hinanden som i et hjem.

Ifølge ministeren var oplevelsen af opholdsstedet Aabrinken, at det var ligesom at komme hjem til en familie.

- Der er te på kanden, lektielæsning i køkkenet, hyggehjørne med bøger, regler for sengetider og sådan nogle trygge rammer, som er gode for alle børn at have, men som det desværre ikke er alle børn, der vokser op med.

Børn skal have hjælp tidligere I er snart på vej med et nyt udspil med navnet »Børnene Først«. Hvordan spiller det sammen med nogle af ting, du hører hos Aabrinken?

- Helt grundlæggende så kan jeg også høre her, hvordan der kan gå lang tid, fra at man finder ud af, at et barn har brug for hjælp, fordi far og mor ikke kan løfte forældrerollen, til at hjælpen kommer, siger Astrid Krag i første omgang og henviser til Aabrinkens tidligere beboer Lukas som et eksempel.

Som 12-årig fandt man ud af, at han ikke skulle bo hjemme mere, og alligevel boede han hjemme et år yderligere.

- Det er noget af det, vi hører fra socialpædagogernes fagforening, at børn bliver anbragt meget sent og ofte anbragt, når man har forsøgt alt muligt forinden og har derfor også tit nogle alt for store skader, som gør det svært at hjælpe dem. De børn fortjener at få hjælp tidligere, fastslår ministeren.

Hvad skal der konkret ske, for at man kan hjælpe og anbringe børn tidligere?

- Vi skal derhen, hvor man ikke betrager en anbringelse som den sidste udvej men anerkender, at for nogle børn er det det mest forebyggende. Nogle forældre magter ikke forældrerollen og skal ikke have chance på chance på chance, hvor det mislykkedes, fordi så går barnets barndom, og børnene har kun én barndom. Derfor gælder det om at hjælpe dem, før deres problemer bliver for store, siger Krag.

Minister erkender flere tvangsanbringelser Hvis man anbringer flere børn, tidligere end man gør nu, kan det betyde flere tvangsanbringelser. Hvad tænker du om det?

- Vi er meget åbne omkring, at hvis vi skal hjælpe flere børn tidligere, vil det formentlig også betyde flere tvangsanbringelser. Når vi kan se problemerne vokse sig meget store, er der hyppigere samtykke til anbringelser, men når problemerne vokser sig meget store, har barnet altså levet med utilstrækkelig omsorg i for mange år og i for stor del af barndommen.

Så konsekvensen med flere tvangsanbringelser skal ikke stå i vejen for at anbringe børn tidligere?

- Nej, for det vigtigste her må være barnet, og hvordan vi beskytter barnet. Jeg er med på, at en tvangsanbringelse er meget indgribende over for forældrene, og derfor kan man i fællesskab samarbejde om at sørge for at hjælpe barnet til et trygt hjem, og det er selvfølgelig det bedste, men det må ikke være sådan, at der er nogle børn, som svigtes i samarbejdets gode navn. Der må vi sætte barnets tarv først, fastslår Astrid Krag.