Modellen af Richters Gaard er et af de seneste huse, der er sat ud i minibyen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Minibyen åbner igen den 1. maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minibyen åbner igen den 1. maj

Køge - 27. april 2021 kl. 17:29 Kontakt redaktionen

Der er glæde i Kjøge Mini-By for nu åbnes der for en ny sæson.

Alle har været spændte på hvornår det var muligt at slå porten op, men det bliver altså fra lørdag 1. maj kl. 10.00 og dermed er man tilbage på den dag, hvor der i over 30 år er flaget for at markere et nyt år.

Der har som altid været god aktivitet på værkstederne med at fremstille de små huse i størrelsen 1:10 som Køge så ud i 1865 og der er udsat næsten 700 huse på det dejlige anlæg.

Der vil være åbent hver dag fra kl. 10.00-16.00.

Kjøge Mini-By må selvfølgelig igen i år følge de regler der er i forbindelse med Covid 19, således skal der vises Corona-pas for et blive gæst, enten digitalt eller på papir. Testen må højest være 72 timer gammel. Man er udtaget fra reglerne hvis man har været smittet og kan fremvise en positiv test som er mellem 14 dage og 12 uger gammel.

Mini-Byen har ændret lidt på proceduren. Porten ved Strandvejen er ikke åben endnu. Der bliver i starten kun adgang fra Strandpromenaden øst for Mini-Byen, så det er enten ad gangstien fra Strandvejen langs med Mini-Byen, eller ad Sveasvej og Strandpromenaden til P-pladsen.

Der er tydelige opslag om reglerne for billetkøb og besøget i Mini-Byen. Der er endnu ikke adgang til værkstederne, men der er igen i år lavet mini-udstillinger ved værkstedsbygningerne, så man kan se hvordan husene bliver fremstillet, ligesom guiderne er til rådighed for information.

Mini-Byen havde trods senere sæsonstart sidste år, et pænt besøgstal på over 9.000 gæster oplyser formanden for Venneforeningen Sven-Erik Sandberg:

- Og vi håber at det bliver større i år. Vi ligger jo i et stort anlæg på 13.000 kvm, så der er plads nok til mange gæster og hvis alle passer på, skal det nok igen blive oplevelser for de mange gæster. Sidste år var der af naturlige årsager kun få udenlandske gæster, men til gengæld flere danskere og især mange lokale borgere.