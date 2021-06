Mini-olympiade i børnegården

- Vi har afholdt indmarch for vores vuggestuegruppe, Sommerfuglestuen og for de to børnehavegrupper, Mariehønestuen og Muldvarpestuen. Der var indmarch under de olympiske ringe til tonerne fra den Olympiske hymne. Den Olympiske flamme blev tændt og skal brænde fint på legepladsen under legene. Børnene var spændte og begejstrede under åbningen og deltog med stor glæde at spore i de små ansigter og kroppe i bevægelse, fortæller leder Heidi Hesse.