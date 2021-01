Fem centrale busruter, herunder bus 260R, kan komme til at drage nytte af et muligt Bus Rapid Transit-projekt, der skal gøre rejsetiden kortere for Køges buspassagerer på de stærkt belastede indfaldsveje gennem byen. Foto: Anders Fallesen

Mindre trængsel og spildtid: Vil speede centrale busruter op

Køge - 15. januar 2021 kl. 16:14 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Det såkaldte BRT-system (Bus Rapid Transit, red.) kan inden længe få hjemme i Køge, hvor kommunen i samarbejde med Movia ønsker at styrke den kollektive transport og mindske spildtiden for de tusindvis af passagerer, der dagligt benytter by- og regionalbusserne.

Derfor intensiverer parterne nu arbejdet med et indledende BRT-projekt, der skal skabe en korridor med bedre fremkommelighed for busserne i forsøget på at komme noget af trængslen til livs.

Korridoren foreslås at gå fra Ringstedvej i vest ved gymnasiet, Blegdammen, Fændediget, Ivar Huitfeldtsvej og Køge Station og derefter fortsætte ad Nørre Boulevard og Stensbjergvej for at slutte ved Ølby Station.

Torsdag blev Teknik- og Ejendomsudvalget orienteret om de første tanker for BRT-projektet. Intet skal besluttes endnu, og mange spørgsmål udestår stadig, men snart går de forberedende undersøgelser gang. Og udgangspunktet vil altså være at undersøge, hvordan man kan nedbringe trængsels- og fremkommelighedsproblemer i myldretiden og »skabe et større opland for den kollektive trafik, som samtidig vil få glæde af den opgradering af banenettet, som kommer til at ske i de kommende år. BRT vil gøre kollektiv trafik mere attraktiv og være med til at flytte flere fra bilen og over i den kollektive trafik,« lyder det i projektbeskrivelsen.

Ifølge de foreløbige beregninger vil særligt bus 260R drage fordel af en BRT-løsning på Ringstedvej, mens bus 101A, 103, 245R og 260R vil opleve løft i den daglige drift på strækningen fra Køge Gymnasium og ad Blegdammen.

Det samme vil ske for busserne 101A, 102A, 245R og 260R fra Fændediget mod Køge Station, mens kommunens med afstand travleste busrute, 101A, vil opnå bedre fremkommelighed og kortere rejsetid fra Køge Station og videre mod Ølby Station med en eventuel BRT-løsning.

Alt dette skal dog regnes nærmere igennem hen over foråret, ligesom de økonomiske aspekter skal granskes yderligere. I første omgang skal Køge Kommune imidlertid ikke betale for noget, da Movia finansierer udgifterne til det indledende projekt. Alt efter hvad det indledende projekt konkluderer, at der kan være behov for i forsøget på at implementere BRT-løsningerne, kan der dog komme eventuelle kommunale udgifter til potentielle anlægsprojekter, oplyser Køge Kommunes teknik- og miljøforvaltning.