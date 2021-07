Køge Nord Station får sig i fremtiden et lokalcenter med en dagligvarebutik og en række mindre butikker. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Mindre lokalcentre får mulighed for at udvide med nye butikslokaler

Køge - 18. juli 2021 kl. 06:29 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Fremtidens handel skal hovedsagelig holdes i de eksisterende handelsområder og lokalcentre fremfor at lade knopskydning blive hverdagens orden.

Det er i det lys, at man skal se visionerne om at give mulighed for udvidelse til en række mindre lokalcentre i blandt andet Ejby, Ll. Skensved, Herfølge Syd og Boholte.

Med forslaget til Kommuneplan 2021 lægges der således op til at hæve rammen til butiksformål med hundredvis af kvadratmeter. Hensigten er at udvide udbuddet af dagligvarebutikker, liberale erhverv og andre servicefunktioner.

Planlovens rammer foreskriver, at lokalcentrene maksimalt må have butiksarealer på 3.000 kvadratmeter, men flere af stederne har dette ikke været fuldt udnyttet. I detailhandelsanalysen, som Køge Kommune fik præsenteret i begyndelsen af 2021, foreslog Institut for Center-Planlægning (ICP), at kommunen hæver butiksrammen i samtlige lokalcentre »for at øge dynamik i markedet og for at sikre fleksibilitet i planlægningen.«

Det forslag vælger man med kommuneplanforslaget nu i vid udstrækning at imødekomme.

Undtagelserne er dog Holmebækcenteret i Herfølge Syd, hvor butiksrammen kun øges til 1.200 kvadratmeter, da man ikke ønsker at udhule ønsket om at styrke Herfølges bymidte. Butiksrammen i Lellinge øges fra 500 til 2.000 kvadratmeter, hvilket ifølge kommuneplanforslaget »er afstemt med behovet for dagligvareforsyning og byens størrelse.«

Nyt supermarked ved Boskov Omvendt kan både Boholte, Boskov, Ejby, Ll. Skensved og Køge Nord se frem til udvidelse og nybyg.

Som beskrevet i weekendens DAGBLADET er der planer om et nyt lokalcenter på 3.000 kvadratmeter på vestsiden af Køge Nord Station. For Boholte Lokalcenters vedkommende lægges der derimod op til en mulighed udvidelse med 600 kvadratmeters butiksområde, blandt andet for at skabe mulighed for udvikling og udskiftning i centeret.

En anelse længere syd på ved Boskov Lokalcenter ved Langelandsvej lægges der op til en større udvidelse. Her vil den kommende kommuneplan således tillade, at butiksrammen øges fra de nuværende 1.200 kvadratmeter til 3.000, hvilket blandt andet giver mulighed for en ny discountbutik. I kommuneplanforslaget lyder det:

»ICP vurderer, at en ny butik vil kunne opnå en dagligvareomsætning på 35-45 millioner kroner. Etableringen vil få betydning for de eksisterende dagligvarebutikker i det sydlige Køge by og i mindre omfang i Herfølge. Det er ICP's vurdering, at det ikke vil betyde lukningstruede butikker i hverken det nære opland eller længere væk fra centret.«

Fordobling i Ll. Skensved Bevæger man sig væk fra Køge by, er der også flere spændende udvidelsesmuligheder i spil.

I Ejby kan butiksrammen hæves fra 2.100 kvadratmeter til 3.000, uden at en ny dagligvarebutik dog kan komme i spil her. Det kan til gengæld en eller flere mindre butikker ud over de eksisterende Fakta- og Sparbutikker samt de resterende mindre spisesteder og liberale erhverv.

Et par kilometer mod nord kan en tredobling af butiksarealerne muliggøres i Ll. Skensved. Med kommuneplanen i hånden bliver det således muligt at gå fra de nuværende 900 til 3.000 kvadratmeter butiksarealer, der i dag rummer Dagli'Brugsen, en bager, en slagter og en tankstation, frisør og spisested. Hertil kommer øvrig service i form af en frisør og et spisested.