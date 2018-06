Mindre fald i antal omgjorte social- og jobsager

Det fortæller Lissie Kirk, socialdemokratisk formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, efter at hendes udvalg forleden på orienteret om det aktuelle antal af klagesager til Ankestyrelsen inden for social- og beskæftigelsesområdet. Ikke overraskende ser hun frem til at flyve op i helikopterperspektivet og få friske øjne på sagsbehandlingen.

- Men når man dykker ned i de enkelte områder, ser man, at det klumper sig sammen nogle steder. Og de områder, hvor der er flere sager, eksempelvis ved bevilling af handicapbiler (her er fem ud af syv sager i 2017 blevet hjemvist, red.), må vi sige, at hjemvisninger til kommunen, ikke er det samme, som at sagsafgørelserne i sidste ende bliver ændret. Men det er klart, at det giver anledning til at se nærmere på de områder, hvor der er høje hjemvisningstal eller ændrede afgørelser, siger Lissie Kirk.