Mindesten: - Æret være de faldne

- Her kan vi mindes de faldne soldater og vi kan hylde og anerkende vores udsendte - mænd som kvinder - der gennem tiden har valgt at forlade de trygge rammer herhjemme for at drage ud i verden og gøre en indsats for at hjælpe i krigshærgede områder og kæmpe for frihed i verden. Et valg som kræver vores største respekt. De tør gøre en forskel og de tør gøre noget af det allermest beundringsværdige - nemlig at sætte livet på spil for at hjælpe andre. De er med til, at vi kan leve i tryghed og frihed, fundamentet for vores samfund.