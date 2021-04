Ole satte sig nemlig grundigt ind i sagerne, tog sig tiden til at danne sig sit eget syn og tog alle vinkler med, inden han besluttede sig, skriver Marie Stærke.

Mindeord for Ole Nybjerg

Af Marie Stærke, Borgmester

Det er med stor sorg, jeg modtog nyheden om, at tidligere byrådsmedlem og formand for Kulturudvalget Ole Nybjerg er død. Ole står for mig som noget ganske særlig, og det er med tårer i øjnene, at jeg skriver disse ord.

Jeg sad i byrådet med Ole fra 2002 til 2009, og han har været mig en fantastisk lærermester - særligt i den tid, hvor vi sad i Kulturudvalget sammen, og han var min formand.

I sin politiske ledelse og stil var Ole en stor inspiration for mig. Ole søgte altid kompromiserne og de konstruktive løsninger. Han behandlede sine politiske kolleger med respekt og lydhørhed. For Ole var en aftale en aftale, og han holdt altid fast, når en beslutning var truffet. Mange ansatte i kommunen vil huske Ole som en mand med klare holdninger, men respekt for de ansattes vilkår og rammer.

Ole var meget hjælpsom, og han gav altid et lift i bilen, når vi skulle til møde et sted. Et lift med Ole var ikke kun frem og tilbage mellem punkt A og B. Næsten altid skulle vi lige køre forbi et sted, med en aktuel sag; et lokalplanforslag, en stiomlægning eller noget andet. Ole satte sig nemlig grundigt ind i sagerne, tog sig tiden til at danne sig sit eget syn og tog alle vinkler med, inden han besluttede sig. Og på de mange ture fik vi altid vendt en masse ting.

På den måde lærte Ole mig også meget - både om at sætte sig ind i tingene og se dem fra mere end en dagsorden til et udvalgsmøde, men se det i virkeligheden. Det, han også lærte mig, var, hvor meget de uformelle samtaler mellem politiske kolleger betyder. Han lærte mig, at det er dér, vi lærer hinanden at kende og derfor bedre kan arbejde sammen og finde løsninger, når det er svært.

Ole Nybjerg var en finurlig type med en finurlig humor, som ikke alle forstod. Men når man først var på bølgelængde med Ole, havde man en ven for livet.

Nu kommer tårerne igen, og jeg vil slutte mit mindeord, mens de mange minder og historier vælder op.

Mine varmeste tanker og kondolencer går til Britta, børn, svigerbørn og børnebørn.

Æret være Ole Nybjergs minde