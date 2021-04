Mindeord: En ildsjæl er gået bort

Ole Nybjerg sad i mange år både som regionsmedlem, byrådsmedlem og kulturudvalgsformand for Venstre i Køge og arbejdede altid aktivt og engageret i de bestyrelser han varetog.

Ole kom fra bankverdenen og vidste, at forberedelse var nøglen til succes. Han var derfor altid velforberedt og en god inspirator samt forbillede for yngre kræfter.

Kære Ole. Du vil blive savnet for dit engagement, viden og interesse for det samfund du virkede i. Du arbejdede om nogen altid for de værdier, du troede på og demokratiets udfoldelse.