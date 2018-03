Millionoverskud lukker budget-huller for kommunens børn og ældre

Køge Kommune lukker underskud på børne- og sundhedsområdet med overskydende midler fra budgettet for 2017.

Køge - 21. marts 2018 kl. 17:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 19,4 millioner kroner skal nu overføres til sundhedsområdet, foranstaltninger for børn og unge og parkeringskorpset. Køge Kommunes driftsregnskab for 2017 viser et større millionoverskud, og derfor var der enighed blandt partierne i byrådet om at lukke budgethuller på børne- og sunhedsområdet.

For begge er der tale om, at man havde overskreddet sidste års budgetter og derfor kunne se frem til et år med markante underskud. For sundhedsområdet var det 12 millioner kroner, mens børneområdet stod til et underskud på 6,6 millioner kroner.

- Når nu der overordnet er overskud, vil vi gerne frigive børne- og sunhedsområdet for deres underskud og gæld, som de ellers ville have slæbt med ind i 2018. Nu kan områderne starte på en frisk, og det skal vi glæde os over, påpeger Marie Stærke (S).

Det er de økonomiske styringsprincipper, som giver mulighed for, at politikerne kan beslutte at overføre driftsmidler mellem årene og dermed lukke eventuelle huller i budgetterne. Den enstemmige beslutningen glædede også hos Venstre.

- Normalt går underskud videre til det efterfølgende år, og derfor er vi glade for, at vi kan fritstille områderne og fjerne underskuddet. På den måde kan de to udvalg komme videre, og først og fremmest er det på børnenes vegne positivt, at der nu bliver mulighed for at skabe bedre rammer fremadrettet, siger Ken Kristensen (V).

Venstre-politikeren fastslog dog, at både Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget nu må forpligte sig til at overholde budgetterne for 2018, hvilket blev bakket op af flere andre byrådsmedlemmer, der tog ordet på tirsdagens byrådsmøde.