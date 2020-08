Alle politikere i Køge Kommune tog torsdag hul på forhandlingerne for 2021-2024 med et budgetseminar på Hotel Comwell i Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Millioner fra staten redder Køge Kommune fra besparelser - kritik fra Venstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millioner fra staten redder Køge Kommune fra besparelser - kritik fra Venstre

Køge - 21. august 2020 kl. 10:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes økonomi er robust og sund. Og på trods af den rutsjebanetur, coronakrisen generelt har betydet for dansk økonomi, så er der en solid platform at stå på for de byrådspolitikere, som nu skal i gang med forhandlingerne om budgettet for årene 2021 - 2024. Budgettet sendes i høring fra fredag og frem til 13. september. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Når byrådspolitikerne i Køge Kommune i efteråret forhandler om kommunens budget for de næste fire år, er det med en solid økonomi i ryggen. Årets budgetproces tager således udgangspunkt i en sund kommunal økonomi, der har baggrund i en effektiv økonomistyring, den generelle vækst, som Køge Kommune oplever, ligesom en gunstig udligningsreform og forårets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sendte flere penge ud til kommunerne.

- Gennem de seneste år har alle udvalg arbejdet for at holde sig inden for de økonomiske rammer i budgettet. Vi har flere gange undervejs kunne glæde os over de resultater, som følger deraf. Nemlig en sund og robust økonomi, hvilket giver de bedste rammer for de tilbud, vi giver vores borgere. Vi er lykkedes med at komme på forkant med økonomien, vi tænker fremsynet og vi planlægger. Det er vejen frem, når det gælder såvel udviklingen som den daglige drift af vores kommune, siger Køge Kommunes borgmester, Marie Stærke (S).

Planlagte besparelser taget af bordet

Før sommerferien besluttede et flertal i byrådet at afskaffe ellers planlagte besparelser på baggrund af den robuste økonomi. Det betyder, at der i årets budgetproces ikke bliver fremlagt forslag til besparelser i de enkelte fagudvalg. Dog forventes det stadig, at kommunen sparer godt fem millioner kroner gennem digitalisering og effektivisering af arbejdsgange, hvilket er baseret på en række tværgående analyser.

- Nu skal vi så i gang med at lægge budgettet for de næste fire år. Det sker med et positivt udgangspunkt, der har baggrund i Køge Kommunes sunde økonomi. Fagudvalgene skal nemlig ikke finde penge på deres budgetter, men kan opretholde den gode service i vores skoler, daginstitutioner og over for vores ældre. Vi står over for en fantastisk mulighed for at udvikle vores kommune til glæde for borgerne. Jeg ser frem til nogle spændende og engagerede forhandlinger i byrådet, siger Marie Stærke.

Budget på 4 milliarder

Et kommunalt budget er et større puslespil, der i Køge-format fylder godt fire milliarder brikker. I runde tal er Køge Kommunes budget nemlig på fire milliarder kroner, der hvert år betaler for skoler, daginstitutioner, ældrepleje, afhentning af affald og de mange andre serviceydelser, der er en del af kommunens daglige drift. Dertil kommer et anlægsbudget, hvor der afsættes penge til at bygge og vedligeholde kommunale bygninger.

Alle kommuner - også Køge - er underlagt visse regler som gør, at der ikke er frit spil under budgetlægningen. For eksempel er Køge Kommune tæt på at ramme det såkaldte serviceloft, som er fastsat i den økonomiaftale, der indgås en gang om året mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen udstikker kommunernes økonomiske rammer, herunder også det såkaldte serviceloft, der sætter et loft for, hvor mange penge kommunerne må bruge på deres service. Serviceloftet betyder, at hvis der i budgetprocessen vedtages nye serviceudgifter, skal der spares på servicen et andet sted.

Venstre: Et luftkastel

Formand for Venstres byrådsgruppe i Køge, Ken Kristensen, kritiserer dog det politiske flertal for at tegne et lyserødt billede af Køge KOmmunes økonomi, fordi overskuddet på kommunens budget skyldes penge, som er kommet udefra i form udligningsreformen, KL's økonomiaftale med folketinget og en fejl i beregninger fra staten.

Ken Kristensen skriver:

»Den netop udsendte pressemeddelelse fra Køge Kommune og borgmesteren op til budgetforhandlingerne tegner et lyserødt billede af kommunens økonomi, og man soler sig i selvros om effektiv drift af kommunen. At kommunens økonomi aktuel er sund, det er rigtigt, men årsagen til at kommunens økonomi er sund, er bestemt ikke hverken på grund af effektiv styring eller drift. Tværtimod.

Den sunde økonomi skyldes udelukkende udefrakommende faktorer i form af en gunstig udligningsreform, økonomiaftalen forhandlet af Kommunernes Landsforening (KL) samt to tildelte engangsbeløb på et større tocifret millionbeløb på grund af tidligere fejlberegninger fra staten. Disse tre faktorer tilfører Køge Kommune flere hundrede millioner over de næste 4 år og havde det ikke været for disse aftaler, så havde Køge Kommunes byrådspolitikere været nødt til igen at finde besparelser inden for alle fagudvalgene.

Pressemeddelelsens omtale af den effektive økonomistyring i Køge Kommune står i skærende kontrast til virkeligheden, hvor bl.a. flere udvalg gentagne gange har overskredet sit budget med betydelige millionbeløb. Det er således heller ikke korrekt, når pressemeddelelsen omtaler fremsynethed og planlægning. Hvis det virkelig var tilfældet, hvorfor er budgetterne på tværs af udvalg så skredet med tæt på 50 mio. kr. samlet de sidste tre år?

I Venstre glæder vi os også over den gode og sunde økonomi forud for budgetforhandlingerne, men i modsætning til borgmesterens pressemeddelelse er vi os uhyggelig bevidste om årsagen til den sunde økonomi, og siger tak til de rette bidragydere i Folketinget og Kommunernes Landsforening. Uden jeres hjælp havde vi igen stået over for at skulle have foretaget nogle smertefulde besparelser i alle fagudvalg for at få kommunens økonomi i balance.

Man kommer uvilkårligt til at tænke på H.C. Andersens eventyr "Kejserens nye klæder", hvor det lille barn siger "Men han har jo ikke noget tøj på".

Anvendt på Køge Kommunes økonomistyring og pressemeddelelsen, kunne alle Køges borgere ligeledes istemme "At den politiske ledelses udtalelse om økonomistyring således ikke er årsag til, at kommunens økonomi aktuelt er god".

Lad os holde os til fakta og ikke sælge luftkasteller,« skriver Ken Kristensen.