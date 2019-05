For blot en måned siden demonstrerede mange tusinde landet over - inklusiv på Køge Torv - for bedre vilkår i dagtilbud. Nu lægger et flertal i Køges Børneudvalget op til at skære i normeringerne. Foto: Jesper From

Millionbesparelser på vej på børneområdet: Normeringer i skudlinjen

Det skriver DAGBLADET. Udvalget har valgt at gå videre med otte ud af ni besparelser samt et mindre katalog af alternative spareforslag. Det mest markante forslag handler om at skære i normeringerne i Køge Kommunes dagtilbud. En reduktion, som vil betyde syv færre medarbejdere og ifølge forvaltningen en normering, der stiger fra 9,6 børn per medarbejder til 9,9 børn per medarbejder.

Kravet har fra begyndelsen været at finde cirka ti millioner kroner årligt i Børneudvalgets budget, og nu har politikerne sagt god for at sende en række spareforslag videre for at leve op til millionkravet.

