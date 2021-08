Million til unik skulpturkunst

Se billedserie Skulpturen er planlagt til at stå helt yderst på det nyanlagte område ved Køge Marina. Foto: Køge Marina/ TT Film

Køge - 21. august 2021 kl. 06:09 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Kunsten skyller ind over Købstaden i disse tider og nu beder KØS museum kommunen om økonomisk hjælp til at placere et større kunstværk permanent på Køge Marina.

»Den internationalt meget anerkendte billedkunstner Héctor Samora er kommet med et forslag til et vanvittigt flot og ambitiøst blivende kunstværk, specifikt målrettet Køge«, skriver museet for kunst i det offentlige rum til Kultur- og idrætsudvalget.

I ansøgningen gøres det dog også opmærksom på, at alene fundamentet til kunstværket vil koste kommunen 1.1 millioner kroner, hvorefter selve kunstværket vil blive betalt af flere private fonde - under forudsætning af, at kommunen åbner kassen.

Værket har fået navnet Nautilus og det er en chance af de helt store for at skabe et unikt udflugtsmål i Køge, der samtidig vil tiltrække gæster udefra og dermed booste Køges økonomi og renommé.

»Tilstedeværelsen af værket i Køge vil dertil bidrage til at højne tiltrækningsværdien for tilflyttere af både erhvervsmæssig og privat karakter«, lyder det videre.

Pengene til at betale kunstværkest fundament ér allerede en gang sat af til KØS, til den omfattende renovering af museets tagetage, der netop er gennemført.

Ved det arbejde blev der netop godt en million kroner i overskud - som altså nu kan bekoste fundamentet eller blive lagt tilbage i kommunekassen.

Da Kultur- og Idrætsudvalget for nylig diskuterede muligheden for at få et stort værk til Køge Marina for pengene, var udvalgsformanden ikke i tvivl:

- Jeg er for, at vi bruger penge på at få værket til marinaen. Jeg tror, det er once-in-a-life-time mulighed for at få et stort kunstværk og en turistattraktion til byen. Jeg tror det i sidste ende både vil være et aktiv for aktørerne på Køge Marina, for byens borgere og for erhvervslivet, vurderer Anders Ladegaard Bork (DF)

Han hæfter sig også ved, at det netop er penge, der allerede var sat af til KØS museum.

- Her er der sparet en million kroner på tagrenoveringen og så synes jeg, det ville være supersmukt, hvis det kunne være med til at skaffe et kunstværk, der kan hæve os op i international standart.

På udvalgsmødet mødte den holdning dog modstand fra borgerlig side, hvor Venstres Ken Kristensen ikke havde lyst til at bruge flere penge på kunst i øjeblikket:

- Vi står overfor mulige besparelser på velfærden til de kommende forhandlinger og kan derfor ikke give tilsagn til anvendelse af mere end en million kroner på dette lige nu.

Det var samme toner, der lød fra Konservatives Kirsten Larsen:

- Det er ikke af uvilje mod kunst i det offentlige rum. Vi føler dog at der er mange andre projekter i Køge Kommune, som for eksempel udvikling og infrastruktur på Køge Marina, der endnu ikke er afsluttede, hvorfor vi skal prioriterer dette først inden vi beslutter os for kunst. Konservative kan altså ikke støtte en bevilling til anlæg af kunstværk i en sådan størrelse lige nu!

Enden på diskussionen blev dog at flertallet bestående af Anders Ladegaard Bork (DF), Bent Sten Andersen (DF), Erik Swiatek (S) og Osama Aref Mohamad (S) anbefaler, at imødekomme ansøgningen fra KØS om støtte på 1,1 millioner kroner.

Nu videresende ansøgningen til økonomiudvalget og byrådet, der på et senere tidspunkt skal tage stilling til sagen.

Værket kan som udgangspunkt have en levetid på fem år, gøres der opmærksom på i ansøgningen.