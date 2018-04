Miljø fældet af besparelser

Miljøindsatsen sejler i Køge Kommune, hvor der blandt andet er et stort behov for at se på løsninger i forhold til kloakering, bevarelse af grundvandet og hele naturområdet. Det kan man læse i et omfattende notat som kommunens miljøchef har lavet til Klima- og Planudvalget. Her lyder det blandt andet: