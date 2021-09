Der sker meget på marinaen og nu er der også sat en god slat penge af til en bedre infrastruktur i området. Foto: Torben Thorsø

Milioner til bedre adgangsveje

Køge - 18. september 2021 kl. 14:33 Af Torben Thorsø

Det er tydeligt, at der nu for alvor er kommet gang i udviklingen af byens marina.

I den forbindelse har politikerne i byråd også netop givet hinanden håndslag på, at der i de kommende år skal bruges mere end 10 millioner kroner på den fortsatte udvikling af området.

I de kommende to budgetår er der blandt andet afsat otte millioner kroner, der hovedsageligt skal gå til at forbedre infrastrukturen i området omkring Køge Marina.

- Det er på sin vis mange penge, men det er nødvendigt, hvis vi skal blive færdig med tingene, siger Bent Sten Andersen (DF), formand for Marinaudvalget i Køge Kommune, og forklarer, hvordan pengene skal gå til at sikre ordentlige adgangsveje til lystbådehavnen.

Da den efterhånden er blevet et stort trækplaster, med mange besøgende fra både lokalområdet og resten af Sjælland.

Han forklarer, at i øjeblikket er man ved at »tænke sig rigtig godt om«, så adgangen til Køge Marina kan blive så sikker som mulig, for gående i området, cyklister og bilister.

- Det er blandt andet planen, at der skal laves en rundkørsel ved den nuværende arbejdsadgang fra Værftsvej, siger han og forklarer, at der er et stort ønske om at få lavet rundkørsel både ved den nuværende adgang og altså ved den lukkede adgangsvej, der blev etableret i forbindelse med arbejdet på Nordstranden.

Det er så planen, at man fra begge sider skal kunne køre ned - men ikke køre igennem området - alt efter om man skal til det nordlige område med blandt andet det kommende hotel, Køge Søbad og Nordstranden. Man kan også vælge at tage den nuværende vej ned på Bådehavnen, hvor man stadig vil kunne komme rundt og besøge restauranterne i området og den del af Køge Marine.

Her kan man også komme ud til det nye amfibieteater, der er etableret yderst på den sydlige del af marinaen.

Der vil selvfølgelig stadig være adgang for brugere af lystbådehavnen, som eventuelt skal båden med, ligesom der er tænkt på, at gående og cyklister skal kunne færdes på hele området.

- Men når vi ikke regner med at åbne op for gennemkørsel, så er det fordi, vi er bange for at enkelte biler vil »fløjte igennem« og skabe usikre situationer, forklarer Bent Sten Andersen.

En del af de afsatte penge skal også gå til at etablere flere parkeringspladser i området, især ved den nye adgangsvej fra Værftsvej.

De otte millioner kroner er afsat i budgettet over de kommende to år med fire millioner kroner per år og marinaudvalgsformanden har en klar forventning om, at arbejdet med områdets infrastruktur bliver sat i gang, så snart det aktuelle arbejde med en lokalplan for området er gjort færdig.

Derudover er der afsat en ekstra million i de kommende år til renovation og vedligeholdelse på det populære område.