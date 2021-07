Se billedserie Bestyrelsesformand Kirsten Larsen glæder sig naturligt nok over de ekstra midler til Køges musikliv.

Mild pengeregn over Køges musikscener

Køge - 01. juli 2021 kl. 06:30 Af Henrik Førby Jensen henrik.jensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Hvis man som køgenser er glad for at gå til koncerter eller spille musik, er der nu ekstra god grund til at slå de positive toner an. Mandag formiddag blev det nemlig offentliggjort, at musiklivet i Køge er blevet bevilget 600.000 kroner fra Statens Kunstfond. De ekstra midler skal være med til at løfte det kunstneriske niveau på de regionale og lokale spillesteder. Aftalen gælder fra 1. august og året ud, inden der vælges nye steder for 2022-2024, oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

For koncertpublikummet betyder det et mere alsidigt musik- og koncertprogram at vælge fra - også blandt de smalle genrer. Musikerne vil til gengæld få bedre muligheder for at udvikle deres talent hele vejen gennem vækstlaget i et større netværk. Hvis alt går vel, vil spillestederne og deres musikere ende med at nå ud til helt nye publikummer.

Køge - en progressiv aktør

Bestyrelsesformanden i Tapperiet og Teaterbygningen, som også er medlem af Køge Kommunes byråd, Kirsten Larsen (K) er glad og beæret over udnævnelsen.

- Vi vil gerne vise, at Køge er en progressiv aktør på musikområdet og samtidig sørge for, at de økonomiske ressourcerne bliver udnyttet optimalt. Det kan udnævnelsen til Netværks- og Genrespillested hjælpe os til, fordi den letter samarbejder på tværs, siger Kirsten Larsen.

Ét af to spilleder på Sjælland

Samarbejdet mellem Tapperiet, Musikforeningen Bygningen og Teaterbygningen blev i forvejen intensiveret under Covid19, som har giver svære vilkår for alle i kulturlivet med et utal af aflysninger og dermed mangel på indtægt. Derfor er udnævnelsen også en ekstra tiltrængt håndsrækning til det gode samarbejde.

- Det vil styrke samarbejdet mellem de mange forskellige musikinteressenter i kommunen, mens publikum vil få flere koncertoplevelser at vælge imellem. I Køge Kommunes Musikplan er målet netop at gøre musik samskabende, tilgængelig, fokuseret, synlig og vedkommende for musikere, publikum og øvrige aktører på området. Derfor passer udnævnelsen også fint ind i planen, siger Kirsten Larsen.

Vi er så glade

Også spillestedernees leder Sidse Marie Olsen glæder sig over den store bevilling, der har en volumen, som kan og vil kunne mærkes allerede i efteråret. De tre spillesteder får lov til at beholde deres honorarstøtte på cirka 872.000 kroner - musiklivet får altså markant flere økonomiske muskler at spille med.

- Vi er så glade for, at vores ansøgning er blevet imødekommet. Og nu skal vi så i arbejdstøjet. Vi starter op med en fælles arbejdsgruppe og så skal der udvikles i turbotempo. Det er 600.000 kroner til at gøre musiklivet i Køge og omegn markant meget bedre, konstaterer Sidse Marie Olsen.

Et styrket samarbejde mellem de tre musikscener og en indsats for at lave flere koncerter uden for de fysiske bygninger står højt på dagsordenen. Blandt andet er der et stort ønske om at styrke et allerede etableret samarbejde med Borup Kino om at lave fælles koncert, ligesom metalhoveder og jazzfans også har grund til at holde ekstra øje med stærke koncerter i efteråret.

- Helt ind til benet kan man sige, at vi har fået pengene til at løbe nye samarbejdspartnere op og slå en cirkel rundt om Køge og se, hvor stor den cirkel kan blive. Vi skal udvikle tingene og få koncerter ud af husene, understreger Sidse Marie Olsen.

Allerede følger næste ansøgningsfrist, hvor spillestederne kan søge tilskud fra Statens Kunstfond til årene 2022 - 2024, så der bliver på ingen måde tid til at hvile på laurbærene. Men vilkårene er ens for alle, konstaterer Sidse Marie Olsen.

Inden 1. oktober skal vi have fundet ud af, om det her er et samarbejde, vi kan se os selv i de næstre tre år - og hvad det så skal udvikle sig til, siger hun.

I alt har Statens Kunstfond udpeget 14 spillesteder til at være Netværks- og Genrespillested. Heraf ligger fem på Sjælland, men kun to uden for København - i Slagelse og Køge.